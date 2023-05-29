【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊　高院頒布書面判決駁回申請

▲ 涉違國安法案黎智英申終止聆訊，高院頒布書面判決駁回申請。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件不設陪審團審訊，由3位指定國安法法官審理，訂於9月25日開審，黎一方早前向高等法院先申請永久終止聆訊，質疑任命國安法指定法官的制度實施時欠缺透明度，造成公眾疑慮。法官今（29日）頒布書面判決駁回申請。

案件早前由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。黎一方早前陳詞時指，質疑國安法指定法官任命制度實施時並不透明及缺乏保障，造成公眾疑慮，以及律政司就英國御用大律師Tim Owen來港事件屬逼害而非檢控。

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律政司一方指，現時所有司法人員任職前均須宣誓，故毋須擔心審訊時出現不公。律政司一方並引述唐英傑案等司法覆核判詞指，指定法官制度未有不公，亦未有造成審訊不公。

被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪。案件已訂於9月25日開審，預計審訊40天，同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。另外，案件訂於明天(30日)早上於高等法院進行案件管理聆訊，預計需時1小時。

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記者：林育慧