【小一叩門】小一統一派位6月7日出爐　九龍區28間熱門官津叩門交表詳情

▲ 九龍區28間熱門官津小一叩門詳情。

小一統一派位結果將於6月7日公布，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於當日透過電子平台查閱結果；家長亦可在選校表格，選填於6月7日透過電話短訊（SMS）接收派位結果。

不過，如果派位結果未如理想，家長就要準備為子女叩門。不少官津小學都已於網頁公布叩門要求、申請時間、面試日期等詳情。TOPick整理了九龍區28間熱門官津小學的叩門詳情，家長可以提早了解心儀學校的情況，並預備叩門所需文件。

最新影片：

31校網

油蔴地天主教小學（海泓道）

申請日期︰6月8日至10日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰首輪6月13日；次輪6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

德信學校

申請日期︰5月31日至6月12日

申請方法︰網上報名後再到校遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖瑪利學校

申請日期︰6月7日或之前

申請方法︰郵寄

面試日期︰6月24日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

循道學校

申請日期︰6月1日至12日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

32校網

中華基督教會協和小學

申請日期︰6月上旬

申請方法︰親自到校辦理

面試日期︰個別通知

申請表︰尚未提供

申請詳情︰按此連結

大角嘴天主教小學

申請日期︰6月7日至10日、6月12日至13日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰首輪6月15日；次輪6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

大角嘴天主教小學（海帆道）

申請日期︰5月18日至6月8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

34校網

馬頭涌官立小學

申請日期︰6月7日至14日

申請方法︰親自遞交或郵寄

面試日期︰6月下旬

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

獻主會小學

申請日期︰5月22日至6月13日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月14日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖羅撒學校

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月15日前通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

35校網

天神嘉諾撒學校

申請日期︰即日至6月10日

申請方法︰親自遞交或郵寄

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會基奉千禧小學

申請日期︰6月7日至14日

申請方法︰親自遞交或郵寄

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

黃埔宣道小學

申請日期︰5月29日至6月7日

申請方法︰網上申請

面試日期︰首輪6月13日；次輪6月19日至23日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

40校網

聖公會聖多馬小學

申請日期︰6月8日至12日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰首輪為「2分鐘個人錄像」；次輪6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

瑪利諾神父教會學校 (小學部)

申請日期︰6月7日至11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月15日

申請表︰尚未提供

申請詳情︰按此連結

中華基督教會協和小學 (長沙灣)

申請日期︰6月7日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月14日或15日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

41校網

嘉諾撒聖家學校

申請日期︰6月13日至14日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

華德學校

申請日期︰6月7日起接受申請

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

喇沙小學

申請日期︰6月初公布

申請詳情︰按此連結

拔萃小學

申請日期：即日至5月31日

申請方法：郵寄

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會基華小學 (九龍塘)

申請日期︰6月7日至13日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰首輪6月17日；次輪6月24日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

46校網

九龍灣聖若翰天主教小學

申請日期︰6月10日、12至15日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

天主教柏德學校

申請日期︰6月7日至9日、6月12日至14日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

48校網

中華基督教會基法小學（油塘）

申請日期︰尚未公布

申請表︰按此連結（6月5日起）

申請詳情︰按此連結

聖公會油塘基顯小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰ 親自遞交

面試日期︰6月19日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會德田李兆強小學

申請日期︰6月7日至14日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月14日至15日

申請表︰尚未提供

申請詳情︰按此連結

藍田循道衛理小學

申請日期︰6月7日至13日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月19日至21日

申請表︰尚未公布

申請詳情︰按此連結

聖安當小學

申請日期︰6月7日至10日

申請方法︰網上申請或親自遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯：林愛娜