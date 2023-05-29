【學校動態】加州幼稚園變換場景學英文 引入SFA課程訓練合作精神 

最新一期「全球學生閱讀能力進展研究」剛出爐，香港學生表現優秀，母語閱讀能力在43個參與國家或地區中排名第二。但香港是兩文三語的國際都會，英文能力一向備受家長看重，因此坊間英文補習班也其門如市。今晚講這位屯門區幼稚園校長朋友，小朋友的語文能力備受讚賞。屯門，天水圍區兩間超過2000人報名爭100多個位的直資名校小學，每年分別取錄差不多一班甚至多個一班來自這間幼稚園的學生。這間幼稚園有九成學生考入直資、私立名校。

這位校長朋友說，很多家長會考慮為子女報讀英文班「補底」。在這所幼稚園的學生，不用外補英文因為他們所學習的是由大學研發的全方位綜合英文課程。課程不單用多角度探索不同的主題，語文能力按部就班一層一層的堆疊，連帶學生也因課程互動合作與「學習好拍檔」(learning buddy )尋找答案的要求學會與人合作和解難的技巧。

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美國回流返港辦幼稚園

這位校長媽媽，十五年前帶著一對子女從美國回流返港。隨著子女入讀的幼稚園停辦，她心口掛起一個勇字，決定自己的幼稚園自己開，並引入由美國著名科研學府 Johns Hopkins University 研發的 Success For All (SFA) 語文課程，到目前為止還是全港唯一的一間。

▲ 學校會因應不同的教學主題，而變身成茶館、醫院、機場或髮型屋等場景。

▲ 校方提倡「合作學習」（cooperative learning），老師會將兩個學生編成一組，互動學習。

SFA課程在美國發展超過三十年，學生透過多種體驗強化語文發展。這間就是屯門區加州天地幼稚園、校長媽媽文敬群，她將課程的「劇場體驗」部分變得更加精彩。踏入校園，你會覺得校舍就像是一個荷里活夢工場，學校會因應不同的教學主題而變身成醫院、機場、髮型屋、茶館等等數之不盡的場景，戲服和道具簡單得來卻絕不馬夫，就以「日與夜」的主題為例，學生先拿起防疫面罩做手工，變成太空人的面罩裝置，然後扮演太空人在月球漫步，創意爆燈，亦快樂滿分，增進小朋友的學習動機和成效。

提倡合作學習互補長短

我又發現這間學校的課室比一般幼稚園更「熱鬧」，原來老師會把小朋友配對成二人一組，並鼓勵同組小朋友一起舉手回答老師提問，才可成功得分，因此每次到了老師的發問時間，課室的氣氛都會像校運會一樣熱烈，充滿team spirit。文校長說，這種「合作學習」（cooperative learning）也是SFA特色之一，老師會將能力高和低、性格主動和被動的學生編成一組，除了有效提升整體學習水平, 亦曾強了學生的自信和合作精神。

閱讀和語文能力，其實都只是工具，最重要是懂得運用它來溝通、解難。看見文校長由最初創校的八名學生開始，到現在教出一代又一代善於和樂於邊玩邊學的小朋友。他們從中學習到的創作、合作及解難能力，是課程以外一份無比珍貴的禮物。

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