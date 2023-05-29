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【AV女優】素海霖撞樣TVB女神湯洛雯+陳瀅　一文盡看圈中5對無血緣餅印藝人【多圖】

娛樂 22:42 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有對藝人比親姊妹還要似！

原為KOL的素海霖（Erena）改名為絵麗奈（繪麗奈），並當上首位在日本拍AV的香港人而成網民熱話，令絵麗奈或素海霖一時之間人氣爆燈。早前推出第二部AV作品，反應相當熱烈。

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有網民發現素海霖甚有明星相，與兩位TVB女藝人長得十分似樣，尤其齊蔭髮型與「靚湯」湯洛雯簡直餅印。

而戴上眼鏡、甚至某些角度，跟另一位女神陳瀅很相似，兩位同是女神級人物。

【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史

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湯洛雯　倪晨曦

有網民留言指素海霖「更似湯洛雯，像她的失散妹妹」，其實講到無血緣關係，但比親姊妹還似樣，絕對非人氣KOL倪晨曦莫屬！

二人於2018年4月1日的愚人節，相約紮上同款髮型、換上近似服裝，並擺出同一甫士，互post對方整蠱朋友及網民，相似程度連身邊友人也認不出！

之後兩女亦以「異父異母姊妹檔」出席活動，不少網民指二女比起自己的親姊妹還要似，掀起一時佳話。

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蔡思貝　達哥

前港姐兼視后蔡思貝由初出道已被指與網絡紅人「達哥」撞樣，二人一同出席過遊戲活動。蔡思貝對於外貌撞樣達哥，她直言沒所謂，不過被網民改名「蔡思達」就感到不被尊重。

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李佳芯　蔡潔

蔡潔在劇集《拳王》中的孖辮髮型被指扮李佳芯，因而被封「翻版李佳芯」，其本人曾開腔拒認跟李佳芯相似：「我都覺得人哋靚好多，同埋好多人喺我個page度話『你唔好成日扮佢，同埋一啲都唔似佢呀』，跟住我咪話『係囉！終於有人出嚟同我平反』。就係上次『See See TVB』出咗post話我似佢，搞到我畀人攻擊。」

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鍾欣潼　何超蓮

鍾欣潼（阿嬌）是何超蓮兒時偶像，長大後更成為好友。不知是否相處得多，兩女愈來愈像樣。

何超蓮曾自拍分享考獲內地駕駛執照，相中的瞇眼表情被網民認錯誤以為是阿嬌，而超蓮本人也曾表示：「連我都覺得有點像鍾欣潼。」

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【貼地嫲嫲】馮素波捧Anson Lo場被神徒爭集郵　波姐睇live騷：生活歷程多個體驗

Anson Lo　馮素波

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）被指撞樣資深藝人馮素波，有網友形容為失散母子。

其後波姐在廣告中以教主粉紅西裝造型上陣，配上心形瀏海及招牌心心手勢，再口交著玫瑰花，「神還原」風靡萬千少女的教主，連Anson Lo本人亦大讚波姐好可愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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