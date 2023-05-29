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【家暴陰影】老公當面斬死愛犬兼恐嚇 妻嚇壞提離婚崩潰：男家全反對

親子 17:50 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

家暴事件無日無之！近日山東菏澤一名女子遭到丈夫家暴，身心受創，殘忍的丈夫更在她面前拿刀斬殺其寵物哥基犬「皮皮」，她曾試圖勸阻，卻遭對方恐嚇︰「敢動就砍死妳！」，事後妻子向丈夫提出離婚，竟遭男方全家反對，還勸她回家。她只好報警求助，並將丈夫惡行視頻放上網，希望他受到法律制裁。

愛犬慘死丈夫刀下

妻子在網上發文，指丈夫當時喝了酒，並在臥室裏勒住愛犬「皮皮」的頸，「皮皮」掙扎時抓傷了他的手，丈夫老羞成怒就拿菜刀斬狗，她想阻止卻被對方恐嚇︰「敢動就砍死妳！我砍個狗也不犯法！」她十分害怕，一直叫其他家人來幫忙，可惜卻沒有人伸出援手，最終「皮皮」慘被丈夫斬死。

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女子十分傷心，只能眼睜睜看著「皮皮」被斬死，最可恨的是家翁沒有勸阻丈夫惡行，反而與兒子齊齊淡定地處理狗狗的血跡及屍體，非常冷血。

醉酒丈夫家暴妻子，更將其愛犬斬死，妻子嚇得逃回娘家提出離婚。

家暴後已報警求助

女子說已被家暴多次，事發後她逃返娘家，向老公提出離婚，惟老公一家反對，並勸她回來。她當然不會送羊入虎口，她自稱已報警，她說不要任何賠償，只希望能盡快離婚及對方受到法律制裁。

菏澤市郡城縣婦聯指工作人員已展開調查，並嘗試聯繫當事人。該工作人員表示，會竭盡協助被家暴的女子，為她提供心理輔導，待事件有新的進展婦聯會進行通報。

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