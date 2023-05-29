【小一叩門】小一統一派位6月7日揭盅　港島區23間熱門官津叩門交表詳情

▲ 港島區23間熱門官津小一叩門詳情。

小一統一派位即將於6月7日公布結果，「大抽獎」難以預計，如家長對派位結果不滿意，就要準備為子女「叩門」。家長要留意各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等並不相同，宜先了解心儀學校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料，整理港島區23間熱門官津小學的小一叩門詳情，包括申請日期、面試日期等，讓家長參考，及早預備叩門所需文件。

中西區11校網

嘉諾撒聖心學校

申請日期︰6月7日至12日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰6月17日

申請表︰自行撰寫申請信

申請詳情︰按此連結

般咸道官立小學

申請日期︰6月8日至12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖安多尼學校

申請日期︰即日至6月14日

申請方法︰透過Google Form（按此連結）遞交／親身遞交／郵寄

面試日期︰6月12日至17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

英皇書院同學會小學

申請日期︰6月7日起

申請方法︰親身遞交

面試日期︰遞交申請表時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

英皇書院同學會小學第二校

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

最新影片︰

灣仔區12校網

聖若瑟小學

申請日期︰6月1日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月12日至7月12日

申請表︰按此連結（另自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖方濟各學校

申請日期︰6月5日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

軒尼詩道官立小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

申請日期︰6月9日至10日、12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會聖雅各小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月16日下午；次輪6月19日起

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

寶血小學

申請日期︰6月8日或之前

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

東區14校網

番禺會所華仁小學

申請日期︰即日至6月9日

申請方法︰網上申請

面試日期︰首輪6月17日；次輪6月24日

申請表︰按此連結（另自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

香港嘉諾撒學校

申請日期︰即日至6月12日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰6月24日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

北角官立小學

申請日期︰6月上旬

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月中旬

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

丹拿山循道學校

申請日期︰6月7日至13日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月15日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

北角衞理小學

申請日期︰6月7日至12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月9日至14日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

太古小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

滬江小學

申請日期︰即日至6月15日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

東區16校網

聖公會柴灣聖米迦勒小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰遞交申請表時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

中華基督教會基灣小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

南區18校網

香港仔聖伯多祿天主教小學

申請日期︰6月7日起

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰6月15日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

海怡寶血小學

申請日期︰6月7日至8日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會田灣始南小學

申請日期︰6月7日至10日、12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲