【照顧者角色】方健儀照顧受傷丈夫兩個月 從瘋婦般緊張到感悟分工合作

▲ 方健儀照顧受傷丈夫兩個月的感悟。

感恩！早前丈夫因為騎單車致左手腕骨折，經歷兩個月休養已大致上復元，也象徵着我可暫且卸下照顧者角色。

回想他受傷的日子，我可謂身心俱疲。原本家頭細務都是丈夫與我分擔，但他突然傷出，由雙打變單打的我可真吃力。掃地、抹地、洗衫、晾衫、摺衫、洗廁所、買餸、煮飯等全由我負責，加上繁重工作，我每天都筋疲力竭。這兩個月的實習，讓我預視到將來我倆年紀大了，任何一方健康出現問題，另一方都要負起照顧責任，以老護老的日子我不太敢想像。

不過，要再次感恩，丈夫是一名自覺性極高的病人。當我像個瘋婦般把所有大小事務扛上身時，他會主動在能力範圍內分擔工作。有天我工作完畢回家，一開門，只見他用單手從洗衣機拿出剛洗淨的衣物，我緊張地喝止他，怕他弄傷手腕時，他露出招牌兩條綫眼，說他能應付。有天我們一起看電視，他突然拿起水杯站起來，我又緊張地問長問短，他笑說︰「去廚房斟杯水啫，幫你斟埋都得。」

這兩個月我最大的感悟是，照顧者及病人也可分工合作。我有時太緊張，經常着丈夫不要動，不要碰，沒有設身處地站在他的立場，霎時被廢所有武功，身心也不好受。所以，照顧者應視乎病者的病況，適當分擔任務，或鼓勵對方慢慢重拾以前的份內工作，一步步回復正常生活，肯定對方的價值，對其身心復元有幫助，也可給自己短暫的喘息機會。

有朋友聽到我倆的故事後，建議我們趁年輕要打好底，多做運動，減少高危活動，將來才可有氣力照顧對方。所言甚是，病不是一個人的事，而是整個家庭的事。我們的目標是老來也要牽着手，一起健健康康走更遠的路。

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原文刊於《晴報》，原題為病人也可照顧人