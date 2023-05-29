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【粵港發展】香港工商界訪內地考察　貿發局努力做好溝通橋樑

政治 17:12 2023/05/29

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考察團參觀中建集團優勢項目案例。（香港貿發局接受號圖片）

由香港貿發局舉辦的「香港工商界高質量發展考察團」在5月25日結束，考察團成員分別到訪珠海、廣州和深圳三地，訪問了三地的一批優秀企業。香港貿易發展局表示除了“引進來”，也會通過邀請、組織內地企業到香港參與多種形式的展覽和交流會，幫助內地企業“走出去”，從而推動粵港企業的國際化發展。

香港貿發局主席林建岳博士表示一直很期待組團到大灣區考慮，今次亦成功與珠海、廣州和深圳市政府落實了一系列行動計劃和建立具體的合作框架。林建岳香港作為國際金融和投資商貿中心，可以作為雙向平台，引進國際和香港企業。他表示：「香港貿發局亦將繼續為企業穿針引線、聯繫香港、大灣區內城市，以至全球市場，促進粵港澳大灣區的經貿合作和交流，為大灣區的高質量發展注入新動力」。

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考察團與內地的企業和機構代表主要就科研創新、人才互通和合作區建設作深入交流。考察團在參觀企業時了解到不同行業技術的革新，看到未來人們生活方式的改變。令考察團可在日後為香港的企業提供建議，讓生產跟上需求的轉變。考察團其後亦參觀天河區港澳青年之家後，也把一系列政策福利以及港澳青年代表的優勢經驗分享給香港的青年，鼓勵他們把目光放更遠，立足灣區，面向世界。

考察團表示此行很開心看到各個合作區可借助當地產業優勢形成更成熟的產業集群，認為香港的企業也可以在未來根據自身業務需求，對接不同的合作區的企業，打造完整產業鏈，讓合作區的企業和港企攜手走進國際市場。

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責任編輯：戴朗希

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