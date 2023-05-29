【卵巢癌】28歲女星卵巢癌病逝　臨終前仍堅持卡通配音工作　

▲ 臨終前仍堅持配音工作，28歲女星卵巢癌病逝 。

加拿大女星Samantha Weinstein，於2013年電影《魔女嘉莉》飾演欺凌女角的高中生而於影壇嶄露頭角，惟事業上揚之際，她卻於2021年診斷出卵巢癌，積極抗癌2年，惟日前最終亦不敵癌魔離世，終年28歲。據了解，她離世前夕，仍然積極工作，為了讓小朋友有新動畫看，她堅持治療期間完成部分配音工作。

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1995年出身於多倫多市，Samantha 於6歲已開始演戲，10歲已經憑電影《Big Girl》獲得加拿大電影、電視和廣播藝術家工會（ACTRA）女性傑出表演獎，成為該獎項最年輕的得獎者。2013年她更憑著參演驚悚電影《魔女嘉莉》中欺凌人角色而走紅；此外，多才多藝的她亦涉足動畫配音的領域，為多部動畫及電視劇配音。

儘管事業得意，但Samantha於2021年卻被診斷出患上卵巢癌。不過，癌魔未有擊倒她的樂觀，治療期間，她經常與大眾分享其光頭照及臥病時的照片，而且仍然繼續工作，如為許多兒童動畫配音，去年更已升格為幸福人妻Samantha。

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據了解，Samantha在5月14日上午，於家人的陪伴下，於多倫多的瑪嘉烈公主醫院病逝，終年28歲。兩日後，家人透過她的IG將其逝世的消息公開，並不捨表示表示「她現在要開始下一次冒險了。」。而許多粉絲得知噩耗，紛紛留言悼念她。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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責任編輯：羅嘉欣