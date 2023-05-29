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【腎功能】港男日食兩粒止痛藥 年屆60歲患上腎病肥腫難分

健康 18:24 2023/05/29

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長期吃止痛藥是導致患上腎病原因之一。

我有個很注意養生的朋友，一旦看到相識的朋友飲某個很受歡迎的品牌的汽水或加工飲品，就會提醒對方：「這個汽水對腎有害無益，不宜常飲」，他這個警惕令我想起一位醫生說，人過了四十歲後，腎功能會開始衰退，因此，除了疾病原因外，必須戒掉不利於腎的壞習慣。

要戒掉甚麼壞習慣呢？例如不要隨便進補、飲補湯食補品。香港人很喜歡進補，總之知道是補品就放入口，不問是否適合自己的體質。此外就是天天吞服一大堆甚麼維他命補充劑、魚油丸等。你知道你的腎承受得了嗎？

有些人搞到要洗腎，還不知道原來是自己過去那些年月，日日在毒害自己。食物太重口味、天天熬夜，但日常沒有補充休息、壓力、長期地忍尿，也是傷腎傷肝的恐怖地雷。

我從前有個同事一遇到心煩事就叫頭痛，然後吞兩片坊間止痛藥，天天食。現在快六十歲了，得了腎病肥腫難分，醫生說長期吃止痛藥是原因之一。護腎最好的方法是均衡飲食、多飲水，尤其是白開水，必須定時定候飲用。

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撰文 : 李韡玲

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