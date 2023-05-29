【器官移植】卓永興：煽動捐贈者退出捐贈人士卑鄙　呼籲市民支持器官捐贈

▲ (卓永興FB)

兩地器官移植互助機制料即將推行，不過過去5個月器官登記中央名冊出現取消登記個案，部分是無效取消登記。政務司副司長卓永興表示，散播謠言誤導捐贈者、煽動捐贈者退出捐贈，則是置等候器官捐贈續命的港人的生命於不顧，是極不道德和卑鄙。

卓永興指，現實上也絕對不會出現香港捐贈者的器官，在本港有合適受贈者的情況下，被移植到內地病人身上的事。他引述醫務衞生局局長盧寵茂及醫管局表示，現時考慮設立的是「第二層互助分配機制」，即是要兩方的捐贈器官在本地完全沒有合適的病人接受時，才可以進行第二層的跨境配對。

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因此，機制的目的是用好珍貴的器官拯救生命，避免浪費，而絕對不會影響香港與內地的輪候名單。他指，過去四年，內地因為找不到合適受贈者而浪費的器官，每年多達800-1,100個，如當中有一小部分能夠移植到香港病人身上，那肯定是病者和他們家人的天大喜訊

卓永興指，器官捐贈是大愛的表現、是體現捐贈者在生命的盡頭遺愛人間的願望。器官捐贈的倫理，從來都是施與受方，均不應考慮對方的身分、年齡、性別、國籍、職業，以及貧富等。器官捐贈從來都是出於自願，捐贈者若改變意願，屬無可厚非。他呼籲，市民支持器官捐贈，充分發揮人性的光輝，讓發生在4個月大換心女嬰芷希身上的好人好事，不斷延續和擴大下去。

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責任編輯：陳展棋