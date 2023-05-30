【去水腫】臨近端午濕疹風濕香港腳統統發作 每日吃一茶匙薏米粉減肥去水腫

▲ 薏米是天然減肥妙品。

中國古代的曆法二十四節氣，想不到在幾千年後的今天，依然生效。

說的是日前，在二十四節氣中第八節氣「小滿」那天，在面書上寫着：「小滿小滿江河漸滿。」這是我國南方自古已有的順口溜。本來，我以為到了今天，全球天氣出現了大轉變，又厄爾尼諾現象、又全球暖化甚麼的，這個「小滿小滿江河漸滿」的說法，應該徒具虛名了吧？可是，過了兩天就出現黃色暴雨警告，看來這小滿依然生效啊！

五月已入夏，且接近端午節，炎熱多雨，於是一些關於天氣的病痛，例如濕疹、風濕、香港腳，統統發作起來。這個時期，大家務請多吃清淡之食物，並且別忘記每天吃兩茶匙薏米粉，可以放入湯水中，也可以放入粥、飯、蔬菜中，甚至放入咖啡、奶茶、果汁中，調勻飲用。因為它沒有特別味道，所以不會影響食物的味道和口感。

薏米性微寒，味甘而淡，功用在利水滲濕、健脾、除痺、清熱排膿。因此，也是天然減肥妙品。據悉，多數女士的肥胖都是水腫，若從今天開始，每日吃一至兩茶匙薏米粉，很快就不會再見到臃腫胖嘟嘟的自己，特別是腹脹腰圍消失的男士、女士們。

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