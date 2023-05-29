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容祖兒33場音樂會公售即爆滿　分享林海峰彭秀慧創作意念

娛樂 17:59 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

祖兒跟林海峰等再合作。

容祖兒相隔四年宣佈 7月舉行一共33場《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》，早前內部認購已宣佈超額，今日公開發售，門票亦馬上秒殺。

祖兒雖然知道搶票很難，一早細心為歌迷會安排了一日專場，但仍未能滿足歌迷，祖兒謂加場要同公司商量，「其實為防打風落雨等等，可能重有少少檔期。如果可以，可以好似上次咁加開慈善場，大家一齊做有意義的事。」

辛苦唱這麼多場，祖兒說：「當然開紅館係一個選擇，明年或者會開，哈哈。今次我揀 APA（演藝學院）先 ，係想有一個同觀眾超近距離空間去分享，六年前來過這騷的，都會明白APA無論係做騷或者睇騷 ，都會得到另一個層次的感受同感動，而且歌迷都問了我六年，會否再開這種騷，現檔期及所有工作都可以配合，即刻決定再做多次，好想同大家再享受一下這種近距離親密時刻。」

早前祖兒影海報，林海峰影了個多小時就宣佈可以收工，令她也嚇一跳，「真係好多謝阿Jan，影海報個陣佢好忙，又舞台劇，又其他工作，上一次《My Secret·Live》都係佢設計海報，Wing Sha影，今次好想原班人馬再出發，所以Jan再忙都答應幫我做。」

林海峰彭秀慧合作。

「由我入行至今都一直默默支持我，幾乎全部紅館騷都係佢幫我錄VO，初出道佢又係電台節目大力推介我呢個新人，有佢幫我設計海報，會好安心，我經常經過隧道附近個位見到自己張海報，個心都會諗起佢，好多謝佢揀呢張相，真係呈現到一個最舒服悠然自得的我，一張相就感受到今次是一個私密及悠然自得的騷。」

至於彭秀慧祖兒上次做導演，今次當然由她去負責，「APA係佢主場，女導演會浸多一份溫柔，哈哈。彭秀慧話上次咁好，今次都有壓力，因為佢份人咁認真，一定會要求超越上次，所以連月來佢都不停迫我哋開會，已經聽緊我幾百張唱片，我想同步開放比歌迷一齊揀，大家去我IG 留言，寫低歌名，我地一定會睇到研究係咪適合。」

撰文 : TOPIck柴犬出動

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容祖兒 林海峰 彭秀慧 歌手

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