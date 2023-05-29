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【家鄉市集】同鄉社團維園辦「家鄉市集」橫跨「六四」　主辦方︰毋須擔心活動被騎劫

政治 18:02 2023/05/29

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主辦方介紹「家鄉市集」。（趙居逸攝）

本周日是本港社會復常後首個「六四」，香港廣東社團總會，聯合香港福建社團聯會等全港 26 個省級同鄉社團，於6月3日至5日，在維園舉辦活動，慶祝香港回歸26周年。

活動期間，主辦方將向香港市民平價銷售家鄉特色產品，展示各地傳統民俗活動、服飾等。 並希望通過此活動，展現香港繁榮穩定，由治及興的新氣象。

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香港廣東社團總會執行主席鄧清河表示，大會設有足夠通道讓市民入場，亦有足夠的工作人員，每一個球場都有計算人流，會以安全為原則，亦不允許有明火。

入場準則方面，鄧清河指，活動場地會設有兩個入口，分別在告士打道及興發街，嘉年華將在維園3、4、5、6號球場舉辦，成人需用八達通入場，票價為5元，1.2米以下小童可免費入場。被問到會否對入場人士，作服裝限制，或檢查隨身物品，鄧清河並未回應，但指屆時會有保安公司處理治安問題。

對上一次同類型的活動在去年12月舉行，被問到為何挑選在6月舉行，香港廣東社團總會執行主席鄧清河表示，只是剛好獲康文署批准，香港廣東社團總會主席龔俊龍則表示，過去兩屆分別在新界及九龍舉辦，因此今屆地點改在港島，期望活動可以刺激經濟、讓市民了解全國多元文化。

被問到會否擔心活動被騎劫，香港福建社團聯會秘書長佘德聰認為毋須擔心「香港人很斯文，對他們有信心」。

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記者：趙居逸

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