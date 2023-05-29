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【ChatGPT】「科大ChatGPT」6月起供師生免費使用　校方籲引用前先fact-check

社會 18:43 2023/05/29

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科大ChatGPT將於6月起供科大師生免費使用。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT熱潮席捲全球，本港多間大學正研究如何應對新一波AI浪潮。科技大學宣布推出「科大版ChatGPT」（HKUST ChatGPT），周四（6月1日）起開放予科大師生使用，為期1年，期間相關平台費用由科大補貼，作為一項應對生成式AI影響的短期措施，並確保使用公平性及安全性，相信有助教師鑽研新教學法，但提醒用家謹記就AI生成內容進行事實核查（fact-check）。

科大資助師生使用　學生認為有助利用AI學習

科大早於3月宣布交給教職員自決是否限制學生使用ChatGPT，並成立由師生組成的工作小組，制定利用AI生成技術的教育策略。科大首席副校長郭毅可今日（29日）向師生發電郵，宣布推出AI聊天機械人HKUST ChatGPT，可生成類似人類的文本回應，冀為大學成員提供既可平等及安全使用的ChatGPT 3.5版本。

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電郵指出，科大版ChatGPT是一項按聊天數據量付費的工具，於微軟Azure OpenAI平台運作，但相關費用將由科大校方補貼，未有透露所涉及經費。平台將於6月1日起，供科大所有學生、教職員工和員工使用，為期1年，每人每月設有使用限額，包括在每次聊天最多可發出20項「指示」（prompts）。此外，科大版ChatGPT於上述平台運作，可確保符合科大網絡安全要求，並將實施加密措施以保護聊天期間分享的機密信息。

科大：AI生成內容有版權法律辯論　籲用戶記得fact-check

郭可毅表示，生成式AI正影響高等教育界，HKUST ChatGPT是針對瞬息萬變環境的一項短期應對措施，承認該工具有其局限，建議用戶經常對其生成內容進行事實核查，但校方相信此工具可讓師生獲取經驗、實踐和鑽研新教學法，更有助校方探索進一步增強AI能力的長遠方法。

正在測試階段的科大ChatGPT平台網頁，亦有提醒用戶注意有機會引起的版權問題，指「生成式AI創建內容版權仍在法律辯論中」（Copyright of the contents created by generative AI is still under legal debate），「如果生成內容與任何知名版權內容過於相似，用戶需要謹慎。」

科大學生會會長張梓勤表示，科大早前公布ChatGPT使用指引清晰，未聞學生用後被誤會為抄襲，加上大學主動推出新平台，認為校方「有心去推」，有助學生利用AI學習。

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責任編輯：馮琪雅

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