【ChatGPT】「科大ChatGPT」6月起供師生免費使用　校方籲引用前先fact-check

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT熱潮席捲全球,本港多間大學正研究如何應對新一波AI浪潮。科技大學宣布推出「科大版ChatGPT」(HKUST ChatGPT),周四(6月1日)起開放予科大師生使用,為期1年,期間相關平台費用由科大補貼,作為一項應對生成式AI影響的短期措施,並確保使用公平性及安全性,相信有助教師鑽研新教學法,但提醒用家謹記就AI生成內容進行事實核查(fact-check)。

科大資助師生使用 學生認為有助利用AI學習

科大早於3月宣布交給教職員自決是否限制學生使用ChatGPT,並成立由師生組成的工作小組,制定利用AI生成技術的教育策略。科大首席副校長郭毅可今日(29日)向師生發電郵,宣布推出AI聊天機械人HKUST ChatGPT,可生成類似人類的文本回應,冀為大學成員提供既可平等及安全使用的ChatGPT 3.5版本。

電郵指出,科大版ChatGPT是一項按聊天數據量付費的工具,於微軟Azure OpenAI平台運作,但相關費用將由科大校方補貼,未有透露所涉及經費。平台將於6月1日起,供科大所有學生、教職員工和員工使用,為期1年,每人每月設有使用限額,包括在每次聊天最多可發出20項「指示」(prompts)。此外,科大版ChatGPT於上述平台運作,可確保符合科大網絡安全要求,並將實施加密措施以保護聊天期間分享的機密信息。

科大:AI生成內容有版權法律辯論 籲用戶記得fact-check

郭可毅表示,生成式AI正影響高等教育界,HKUST ChatGPT是針對瞬息萬變環境的一項短期應對措施,承認該工具有其局限,建議用戶經常對其生成內容進行事實核查,但校方相信此工具可讓師生獲取經驗、實踐和鑽研新教學法,更有助校方探索進一步增強AI能力的長遠方法。

正在測試階段的科大ChatGPT平台網頁,亦有提醒用戶注意有機會引起的版權問題,指「生成式AI創建內容版權仍在法律辯論中」(Copyright of the contents created by generative AI is still under legal debate),「如果生成內容與任何知名版權內容過於相似,用戶需要謹慎。」

科大學生會會長張梓勤表示,科大早前公布ChatGPT使用指引清晰,未聞學生用後被誤會為抄襲,加上大學主動推出新平台,認為校方「有心去推」,有助學生利用AI學習。

