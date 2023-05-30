【口罩小姐】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

▲ 「阿姨」徐蒨寧與奶奶Amy姐齊齊同訪。

婆媳矛盾一直發生在不少家庭當中，稍一不慎便會觸發兩代大戰。其實，現實中亦有相處融洽的兩婆媳，就如ViuTV早前播放的《廚神奶奶是你媽》，多對婆媳不但情同母女，更默契十足。

TOPick邀請了其中一對模範婆媳──《最後一屆口罩小姐選舉》亞軍「阿姨」徐蒨寧與其奶奶Amy姐，齊齊分享婆媳相處之道。

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婆媳第一印象

第一次「見家長」是重要環節，阿姨和Amy姐回顧二人的初見，並分享對對方的第一印象。阿姨跟奶奶首次見面是在其老公的公司，「當時她拿湯給他，便見面了。」她稱讚Amy姐看起來很年輕，曾不覺得她是另一半的媽媽。

Amy姐亦談到對阿姨的第一印象，「我的兒子溝到個那麼靚的女友，都很厲害！看見便很開心。」阿姨笑言：「戴高帽的環節。」

接著，Amy姐謂：「事實來的，第一眼看到她穿著得很性感，很好、很清新、很舒服。」她不介意阿姨以性感打扮示人。阿姨「反擊」道：「其實你也是穿吊帶過來的，又怎會覺得我性感呢？我穿背心比你多少少布！」

其實，穿甚麼服裝對Amy姐來說也沒所謂：「最重要穿得好看和舒服，不舒服也會很辛苦。我亦不會理會，自13歲開始這樣穿，直到現在這麼老也會這樣穿，不過我不介意別人如何看，著衫最重要是自己舒服。」

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婆媳同居生活

很多新抱都不願意與奶奶同住，阿姨不但不介意且覺得一起住有很多好處。

Amy姐指：「她嫁過來後不介意我們住在公屋，入來跟我們一起住，都5年了。她星期六、日、假期會回爸爸那邊。」

阿姨坦言起初有點不習慣且曾擔心過，「我和奶奶睡覺的地方比較近，一簾之隔。當初都擔心過私人空間的問題，之後覺得不如先試試。」Amy姐謂：「家裏很逼，所以我製作了一塊簾，隔一隔會比較好，我們沒有房，所以她不介意便這樣決定。」

阿姨說：「轉捩點是坐月的時候，奶奶就是我的陪月，她幫我坐月，所以我在奶奶家住了一個月，之後覺得她住的地方很方便。」

阿姨的女兒在奶奶家附近上學，她認為：「與其舟車勞動又浪費金錢，便決定和奶奶一起住。住了一段時間後覺得大家能夾到，地方雖小但我們相處得很好，最重要開心。」

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阿姨的愛情故事

Amy姐透露兒子曾透露帶「女朋友」回家幫忙清理家中雜物，阿姨隨即踢爆當時還未成為情侶關係，並笑指：「他那麼大膽！」Amy姐笑謂：「當然是這樣，跟我們說是一套，跟你說是另一套，這是正常的。認住先冇壞！」

二人拍拖半年便閃婚，阿姨直言：「我和老公是因為有小朋友而結婚。」身旁的Amy姐表示：「我覺得很小事。」阿姨憶述：「那天跟她說我有了BB並計劃結婚，她問我們何時（結婚）。她已經在想下一步怎樣做，而非在想可不可行，不存在這個問題。」

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Amy姐說：「有新成員當然開心，重點是他們年輕一代想怎樣做便告訴我，我去迎合他們，那便大家開心。她問我意見我便會說，不然我不會加插意見。我們這些年紀要明白她的想法，不要將自己喜歡的事逼別人也喜歡。」

阿姨指：「奶奶給予意見時不會說『你不要這樣』，她會分享自己的經驗，不過怎樣決定都是由自己選擇，軟性一點去說這件事。」

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拍拖半年閃婚

Amy姐飲到次子的新抱茶便笑到見牙唔見眼，「當然很高興，她肯下嫁我的兒子。」阿姨否認是「下嫁」：「不要這樣說，開心的。」Amy姐對下一代給予充足自由度，「他們覺得合適然後舉行婚禮，閃婚需要時間相處和磨合，希望他們可以很開心地走下去。」

她不認為需要觀察或為兒子挑選，「甚麼年代了！合則來不合則去，很正常。如果夾硬在一起其實沒有好結果，大家都會傷害到大家，最重要傾談更多、接觸更多，以及坦承相處。如果拆解不到的話，勉強沒幸福。」

作為奶奶，Amy姐亦會很小心，「別討人厭！不然便搞彎他們，最重要相處好和開心。」

阿姨坦言對另一半及其家人有期望，「物質上我不太著重，兩個人開心便好。我有很多事想去做，希望家人不會反對我做想做的事，她（奶奶）真的給予我很多自由度且很支持我。」

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兩代婆媳相處

Amy姐也是別人的新抱，她分享與其奶奶的相處，「回首那年代真的很不同，我記得她真的不太喜歡我，她很留意籍貫。奶奶是上海人，而我則是廣東人，她會喜歡兒子跟上海人或山東人在一起，不過她不是很討厭我。」

她續說：「以前出現不喜歡吃的食物，我便買盒飯坐在一邊吃，可能是我的行為令她不喜歡。數十年也不習慣，回想起來其實就算我有多不喜歡吃也應該要吃，但我沒做到。」

阿姨直言覺得自己很幸福，「以前那代人會有尊卑、階級較重，現時可跟奶奶一起玩和相處是幸福的，而且她很開明。」她又笑言：「如果她（Amy姐的奶奶）看見我這個孫新抱，我想她會喜歡的，因為我是上海人，中了籍貫這個Category。」

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Amy姐認為阿姨是上海人也是一種緣份，「我很信緣份，隨緣吧！做人最重要是開心，吵架有甚麼意思，大家都是一家人。我都在學習中，有時我做的事也未必是對的。」

她很滿意阿姨這位新抱，「起初當然需要時間了解，即使我做得怎樣也好，我都會聆聽她，說說我有甚麼需要改善。」

阿姨隨即表示：「不敢！不敢！不敢！」她補充道：「我們都比較坦承，我不介意她說我的缺點，她也不介意我說她的缺點，有甚麼都直接來往。大家不會轉彎抹角，一家人不記仇。你說過的話，我做到便會做，若做不到也沒辦法，大家會盡量去遷就。」

婆媳相處自古都是一大難題，互相尊重對方有助減少矛盾。

場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

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