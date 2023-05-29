第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！

重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前

一連四日（5月25日至28日）於亞洲國際博覽館舉行的第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）圓滿結束！本屆「兒童書展」以「走進童話世界，向安徒生致敬」為展覽主題，多名重量級名人嘉賓出席，同時吸引約35,000個家庭入場，為參展商帶來商機。

是次「兒童書展」圓滿成功，有賴11 SKIES冠名贊助、港鐵再度提供機場快綫優惠、策略夥伴展覽集團及順豐香港鼎力支持。而大會門票印刷商鴻興包裝印刷中心贊助過往三屆「兒童書展」的門票印刷，並以環保物料印製門票，為資源循環再用出一分力。協辦機構 《親子頭條》董事總經理盧英傑先生預告下一屆兒童書展將以兒童中外文化藝術交流為主題，盼香港小朋友可與其他地區的小朋友交流。

重量級名人嘉賓出席開幕禮

第三屆「兒童書展」開幕禮於5月25日舉行，典禮上多名重量級名人嘉賓出席，包括：「田叔叔英語閱讀計劃」創辦人暨立法會議員田北辰先生、「兒童書展」主辦單位D & P Education Kingdom行政總裁崔敬廷先生、《親子頭條》董事總經理盧英傑先生、大會門票印刷商鴻興包裝印刷中心商務總監任加信先生、大會指定學習體驗館Yum Me Play行政總裁Ms. Colleen Yu、香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長、凝皓教育創辦人林溢欣老師及兒歌天后李紫昕Purple姐姐等。而開幕典禮及四天展期更有演員泰臣擔任「星級童話故事大師」，率30多名演藝人員帶來精彩表演。

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「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會 及 第二屆「正向動力計劃」啟動禮

第三屆「兒童書展」首日亦舉行了「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會及第二屆「正向動力計劃」啟動禮，獲新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生等嘉賓現身支持。淨緣慈善基金董事莊婉華女士表示，「大粒MAC教室」閱讀計劃透過偉人故事及鄭裕彤先生的卡通形象「大粒MAC」推廣正向教育，而閱讀計劃一套12冊的親子繪本，將分享12位偉人故事，每位都代表博愛、堅毅等不同的處世態度及美德，值得學生學習。

田叔叔之感謝爸爸媽媽的愛

是次「兒童書展」展期在母親節與父親節之間，故「田叔叔英語閱讀計劃」創辦人暨立法會議員田北辰先生在「感謝爸爸媽媽的愛」活動中，與小朋友一起向在場的父母親表達感謝之情。

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小小漂書號再度登場

上屆「兒童書展」的「小小漂書號」深受小朋友及家長歡迎，故今屆亦繼續設「小小漂書號」！RORO閱讀的士亦首度登陸漂書區，增添不少閱讀氣氛。

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IMX CARnival香港國際汽車嘉年華首度進駐

今屆兒童書展新設「爸爸放電區」，IMX CARnival香港國際汽車嘉年華更首度進駐展場，展出各大品牌的熱賣家庭車及電動車；更有一架老夫子主題熱狗巴士及珀麗灣專營巴士在現場展出。

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兒童書展推會場震撼價 全套《奇先生妙小姐EQ100》$199！

第三屆「兒童書展」4天展期亦推出特別優惠！家長親臨「禮品換領處」，以「兒童書展」震撼價$199購買全套《奇先生妙小姐EQ100》（共100本，標準價$4,980，每本只需$1.99），吸引大批家長於現場購買。

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小朋友放電專區：大型充氣樂園

此外，深受小朋友歡迎的「兒童充氣樂園」亦再度回歸，讓小朋友大玩特玩、提供放電場地！

立法會議員郭玲麗女士現身於「第八屆Maxcare好孩子頒獎典禮」擔任嘉賓，教育界出身的她一直關心教育議題，並期望「兒童書展」可推動香港小朋友的閱讀風氣。