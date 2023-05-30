【照顧者】媽媽以死威脅拒聘外傭也不肯住老人院 港婦親力親為照顧苦不堪言

▲ 電影《媽媽》劇照。

家有一老，如有一寶。如何令這些寶貝或大寶寶得到最好的照顧，的確令許多子女費煞思量，甚至苦不堪言。

老友B太的獨居母親84歲，患有高血壓兼心臟病，兩年前開始有柏金遜病。老人家非常固執，B太建議請外傭照顧她，其母不同意，謂言語不通；請本地鐘點煮飯打掃，其母亦不同意，因為費用不菲。老人家認為自己行得走得，可是她在三個月內兩度走失，把B太嚇個半死，請假報警兼四出尋母。上周其母在家中跌倒斷骨，B太忙着安排醫療和餵食，整個人瘦了一圈，自己的家庭也無暇照顧。

朋友建議B太先斬後奏。「你媽沒有自理能力，根本不可能自住，你必須請外傭。」

「我媽說我請外傭，代表我不想再照顧她，也是派人來管制她，她會跳樓。」

「你要嚇你媽，如果不請外傭，你別無他法，只能送她去老人院。讓她二選一：請外傭或入老人院。」

「她不接受住老人院。」

「其實不必嚇她，應好好向家中長者解釋，請外傭是讓他們每天可以吃新鮮飯菜，陪他們出街，替他們拿東西，發生意外亦有人第一時間通知子女去救他們。請外傭亦不是子女不孝順，不想把照顧父母的責任卸下。現實是子女要兼顧自己的家庭和工作，簡單的工作如家務料理和煮食等便應交外傭處理，子女才有精力和時間跟父母相處。」

家母當年堅拒不要外傭或鐘點女傭，後來我和姊姊出苦肉計，刻意在打理家務時「論論盡盡」受傷；我又刻意多飛長途機，令視力欠佳的母親無法煮飯而「無啖好食」，最後她勉強接受外傭，一用便十多年。

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