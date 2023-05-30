【升小焦慮】升小後焦慮愈來愈少出聲？ 社工：有可能是選擇性緘默症

▲ 小朋友陌生地方不說話，可能是選擇性緘默症。

近年選擇性緘默症開始為人熟悉，但其實要幫助孩子處理選擇性緘默症問題，學前與小學大有不同。

今日我們重點講一講升小後的選擇性緘默症的注意事項。小學生的選擇性緘默症，在臨床經驗上，他們的治療進程往往都會較幼童緩慢。其中一個關鍵點，簡而言之，就是俗語說的「愈大愈知驚」。隨着年齡的增長，愈能意識到發生什麼事，往往會變得「知而難行」。即使孩子想突破，也甚是艱難。

另一關鍵點，則是他們的個人經驗。選擇性緘默症的孩子，即使內心渴望與人交往，甚或在沉默的底下藏着熱愛表現的心也好，但成長過程中，單靠他們自己個人的能力，未必能順利突破焦慮狀態。

相反，容影累積不少的挫敗感、無耐感和失敗經驗。慢慢地，就會傾向接受「我講唔到嫁」、「我唔洗講嫁」、「我都唔鐘意講野」等想法以便保護自己免受挫敗。

那麼，我們可以做什麼呢？

第一，陪同孩子探索他們的真正感受和想法。讓孩子學會分辨「驚」、「擔心」以外的情感，有助他們接受及調節情緒。舉例，孩子可能會說「我唔鐘意俾人讚呀」。但實情是，被讚賞是開心的，但同一時間，他感受到的尷尬、不知所措、不知怎樣回應的荒亂等，強烈到蓋過了快樂，他亦難以消化這些情感。

第二，尋找動機和意義。找到動機可以說是最關鍵的一環。孩子要有動力去面對和突破，繼而享受互動中的的樂趣，從而推動下個嘗試。舉個例，孩子可能很喜歡比卡超，如果以比卡超作互動的起點，他就能經歷到「他很想和別人分享、和別人一起玩比卡超的」的心情和當中的快樂。此後，再開展互動和對話，就會更有動力和信心。

最後一點，可以在學校以外，建立孩子舒適的小圈子。沒錯，由「少」人開始，詢問孩子哪些同學他感到相處舒服、願意在學校以外見面，然後邀請其中一至兩個同學，進行一些小聚會，像是食飯、去公園玩等等，慢慢幫孩子建立「起始社交圈子」。

簡單而言，小學生的選擇性緘默症治療進程往往需要更多的理解、處理孩子的內在需要、情緒狀態、協助孩子學習應對策略。家長要幫助孩子逐步突破，可以從3點入手，

1）讓孩子學會分辨真實的感受

2）尋找互動和說話的內在動機和意義

3）建立校外小圈子

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