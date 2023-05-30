【大學課程】港大法學、理學雙學位課程符AI、創科發展趨勢　為學生建獨特優勢增競爭力

▲ 理學士及法學士一年級生馬禕男指，課程針對市場，迎合人工智能、創科發展新趨勢，為學生帶來獨特優勢。（陳靜儀攝）

本港積極發展創新科技，創科人才需求興日俱增。香港大學於去年推出全港首個5年制理學士及法學士雙學位課程，培養具科學專長的法律專才，首年取錄了12名學生。有學生表示課程迎合人工智能、創科發展新趨勢，能針對市場需要；校方亦預料，課程有助學生畢業後專職處理創新科技發展的法律事務工作。

港大理學士及法學士雙學位課程將分別各4年的課程濃縮為5年，涉及處理法律事務，包括醫療、生物科技、商標等範疇，以及法律在管理人工智能的角色；首年取錄12名學生，其6科平均分數達57分（以港大計分制計算），當中英文、數學及最佳科學選修科獲2倍加權，校方亦預料下學年收分為49分。

理學士及法學士一年級生馬禕男指，課程針對市場，迎合人工智能、創科發展新趨勢，為學生帶來獨特優勢，有利未來投身律師行業；既增加競爭力，又充滿挑戰性。他亦認為，日後發展空間大，能夠選擇從事科研及法律事務有關的工作，當中的跨學科學習能夠啟發學生以創新方式應對問題。

▲ 港大理學院副院長（教學與學習）Timothy Bonebrake表示，現今創科人才需求大增，課程有助增加學生就業及發展機會。（陳靜儀攝）

港大理學院副院長（教學與學習）Timothy Bonebrake表示，現今創科人才需求大增，課程關鍵在於結合科學及法學，為學生建立scientific background（科研背景），形容為give them an edge（擁有贏過他人的優勢），增加就業及發展機會。校方預期學生於畢業後，能夠成為專職處理知識產權、生物科技、創新科技發展事務的律師、大律師及公司法律顧問，或支援有關創科企業的專才。

另外，理學士中的環境科學主修課程，亦能夠配合企業關注環境、社會和企業管治（ESG）的大方向，幫助學生日後應對綠色投資、綠色債券等議題；有關學生更獲機會到聯合國氣候變化大會進行交流，了解氣候現況。

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記者：梁凱婷