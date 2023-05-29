【泰國旅遊】全泰最大夜市JODD FAIRS全新回歸　1,200個攤檔齊集泰式美食+手工古董

▲ 大家下次去泰國旅遊，記得去第一大夜市JODD FAIRS: DanNeramit朝聖。

去泰國旅行，行夜市是指定動作。除港人熟悉的Asiatique碼頭河濱夜市、JJ Market、Talad Neon霓虹夜市及Srinakarin火車鐵道夜市外，大家都必須認識這個4月尾開幕、號稱泰國第一大市集的JODD FAIRS: DanNeramit「喬德夜市：神奇之地」。不單面積大攤位多，夜市的「變身史」及背景亦十分吸引。

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喬德夜市2.0 前身是荒廢遊樂場

▲ 喬德夜市：神奇之地於4月28日開幕，保留「昔日」夢幻城堡及老爺車。(圖片來源:joddfairs_danneramit @Instagram)

以住大家認識的喬德夜市拉瑪9 (Jodd Fairs Rama9) 經歷過暫時關閉及搬遷後，終於在2023年4月28日以JODD FAIRS: DanNeramit「喬德夜市：神奇之地」的全新名字及面貌再次歸來。

據說，「喬德夜市：神奇之地」的新址當年是泰國第一個主題樂園，其後更轉為高卡車場。如今，經「泰國夜市之父」Pairoj Roiyakew之手化腐朽為神奇，將其打造成一個充滿童話風及華麗復古感的歐式夜市。

夜市佔地達13萬平方米 擁1200個地攤

▲ 火山排骨是必食推薦。(圖片來源: foodposure@Instagram)

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大翻身後，「神奇之地」保留最具代表性的夢幻城堡及老爺車，更設有熱汽球布置，將原先死寂的廢棄主題公園360度變身為人氣當紅打卡熱點。

「神奇之地」主要分為市集區及懷舊區，當中包括有美食檔、泰國特色小店、手工藝品等，更新增大量休息區。大家可以一邊飲泰式奶茶，食海鮮、串燒，一邊逛街，「Chill住」食買玩。

JODD FAIRS: DanNeramit 喬德夜市:神奇之地詳情

營業時間: 16:00-24:00

地址: RHC7+4WM, Phahonyothin Road, Chom Phon, จตุจักร Bangkok 10900, Thailand

交通方法:地鐵MRT Phahon Yothin站Exit 3/空鐵BTS Ha Yaek Lat Phrao站 Exit 4/空鐵BTS Phahon Yothin 24站 Exit 2

電話 : 098-9383759, 098-7098779, 098-9737028

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責任編緝：張懿慧