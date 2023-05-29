【氫能發展】煤氣公司擬從煤氣管道提取氫氣供應　指初步測試令人滿意

▲ 煤氣公司總經理（工商市務及營業）鄭曉光（左）。（陳靜儀攝）

政府氫能源跨部門工作小組（工作小組）早前批出三個試驗項目，包括在煤氣公司煤氣廠試驗設置抽氫設施等。煤氣公司總經理（工商市務及營業）鄭曉光指，目前實驗情況令人滿意，正籌備從管網中直接提取氫氣，客戶只需在所需地點安裝抽氫裝置，該設備會採取「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網，提取煤氣內的氫氣，供氫燃料電池產電；並指有關做法具成本效益，亦不會產生額外碳足跡。

煤氣公司總經理（工商市務及營業）鄭曉光指，現時煤氣公司的成分，有50%為氫氣、30%為甲烷及20%二氧化碳，利用「變壓吸附技術」可把氫氣從煤氣中抽離，直接供客戶使用，即做到「即叫即製」。而具體而言，煤氣從地下管道進入脱硫裝置脫硫後，就會進入抽氫設備，氫氣以外的氣體會被吸住，而純度達99.99%的氫氣就會通過系統，輸出予顧客使用，適合供氫燃料電池產電。

▲ 氫氣提取設備。（陳靜儀攝）

鄭曉光表示，煤氣公司的地下煤氣管道遍布全港、總長度達3,700公里，客戶只需在所需地方安裝抽氫裝置即可使用氫能，減省運輸氫氣的高昂成本，同時毋須更換煤氣管道及毋須或減少興建所需高壓儲氫氣缸，具成本效益，另也不受天氣和路面交通情況影響，以及不受儲存裝置容量限制，可以即開即有，無間斷供應。至於被系統吸附住的非氫氣，經處理後可重新注入館網使用，亦可直接應用在熱電聯供系統或鍋爐。

煤氣公司目前測試的氫氣提取設備由3個部分組成，包括「旋轉式變壓吸附設備」、「燃料電池」及「尾氣壓縮機」，共佔地約200呎，並同時設有氫氣和甲烷檢測器，只要有100萬分之1的氣體洩漏也能偵測，並會自動暫停運作。鄭曉光指，該設備約200至300萬，每日可產生12公斤氫氣，而每輛巴士則每日需要約40公斤，若要供應予10架巴士則要擴大機器的規模，至佔地約2000呎。

▲ 氫氣和甲烷檢測器。（陳靜儀攝）

《施政報告》中提出今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗。鄭曉光稱，正與巴士公司商討供應氫能，若落實會再通知，並提到一旦落實巴士公司也需要約12至15個月興建加氫站。他亦指，除巴士及重型車外，氫能還可以應用在船舶及鐵路等交通工具，對香港未來氫能發展感樂觀，煤氣公司也將開發氫燃料電池發展項目，即充電樁，相信若成事屆時充電時間可縮減至10多分鐘。

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記者：黃小冰