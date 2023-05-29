【連環爆竊】犯罪分子於深水埗「搵快錢」參與42宗盜竊　警拘24人涉款港幣160萬元

▲ 警方召記者會交代盜竊案詳情。(黃傑偉攝)

警方深水埗警區於5月期間展開代號「風憲」的反罪惡行動以打擊區內從事搵快錢罪行的犯罪分子。行動中共拘捕24人，年齡介乎16至69歲，涉嫌干犯「爆竊」、「雜項盜竊」、「車內盜竊」等等共42宗罪行，合共涉及金額約港幣160萬元。

警方深水埗警區刑事部總督察謝于毅指，香港於疫情後漸復常，但罪案有上升，尤以盜竊。深水埗分區聯同長沙灣分區特遣隊於5月4日至25日，展開代號「風憲」打擊搵快錢行動。

深水埗警區情報組主管王婉欣督察指，行動中共拘捕21男3女，年齡介乎16至69歲，其中除2名越南籍外其餘均為本地人，共涉及42宗案件，包括12宗爆竊、14宗雜項盜竊、9宗車內盜竊及5宗店舖盜竊，涉款160萬元。當中12名被捕人已被落案起訴，其餘12人保釋候查。警方留意到有多區發生食肆爆竊案，賊人會於凌晨時分潛入店鋪內，盜取款項及員工財物，失物交包括現金及手提電話。

情報組經深入調查後，鎖定一名60歲目標男子，並於5月22日在旺角區以涉嫌爆竊將男子拘捕，被捕人已被落案起訴。除爆竊外警方亦重點打擊車內盜竊，行動中拘捕一名50歲越南藉男子及一名48歲本地男子，被捕人趁司機送貨期間大意未鎖好車門，將車上財物盜去，失物包括手機及銀包，兩人共涉8宗車內盜竊案。2名被捕人已被落案起訴。警方強調爆竊屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。而盜竊罪一經定罪可被判監禁10年。市民切勿以身試法。

深水埗警區助理警民關係主任女督察藍雪呼籲，司機要加強車內保安，及不要將貴重物品放於車內。而店舖要加強閘門保安及妥善管理貴重物品，不要將貴重物品留於店內。警方會繼續與區內持份者，包括保安及物業管理聯繫，提高市民警覺性及阻止罪案發生。

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記者：黃傑偉