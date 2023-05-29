【手足口病】保良局嬰兒組及保護兒童會嬰兒園爆手足口病　 共44名幼童受感染

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兩所幼兒中心爆發手足口病個案。首宗個案涉及九龍城保護兒童會祈廉士日託嬰兒園。21名幼兒中心的幼童，包括11男10女，年齡介乎8至26個月大。他們自5月12日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。一名受影響男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。

第二宗個案涉及灣仔區保良局嬰兒組的23名兒童，包括12男11女，年齡介乎兩至四歲。他們自五月十八日起先後出現口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，無須入院，現時情況穩定。



衞生防護中心人員已向兩間中心建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查兩宗個案。

另有兩間幼稚園爆發急性腸胃炎 位於九龍塘及屯門

另外，九龍塘根德園幼稚園37名學童，自5月23日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。21人已求醫，當中三人須入院，兩人經治理後已出院。其中一名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中有學童曾於校巴嘔吐，調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

至於位於大興的屯門啟思幼稚園及幼兒園有37名學童，包括21男16女，自5月23日起陸續出現發燒、嘔吐和腹瀉等病徵。25人已求醫，當中六人須入院。全部病人情況穩定。

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責任編輯：陳展棋