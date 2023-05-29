【搶人才】港大醫學院院長劉澤星率團赴倫敦搶人才　親身與應徵者交流

▲ 港大醫學院院長劉澤星將率團到英國倫敦招聘教研團隊。（資料圖片）

近年本港面對移民潮，政府頻頻出招向外搶人才。香港大學李嘉誠醫學院今日（29日）宣布，「全球人才招聘計劃」活動將來到英國倫敦，並獲得香港駐倫敦經濟貿易辦事處及英國香港醫學會全力支持。港大醫學院院長劉澤星和代表團隊，將與現居英國的港大醫學院校友和正在修讀增潤學年課程的學生會面，冀藉以加強其招募人才的力度，支持優秀校友和增潤學年學生在醫療護理事業追求進一步發展。

港大醫學院表示，希望透過全球招聘活動吸引優秀人才加入港大醫學院，港大醫學院一直秉持追求學術卓越和培育世界級醫護專才的宗旨，致力創造亞洲以至全球醫療護理的發展前景，邀請有意加入港大醫學院教研團隊的應聘者出席，與學院代表交流討論。

有關招聘活動及校友聚會，將於6月3日（周六）及6月4日（周日）進行。港大醫學院指，上述活動旨在匯聚港大醫學院校友、當地生物醫學科學家和醫療保健專業人員，藉此機會聯誼、擴闊人脈及交流意見。如欲出席者可透過網上表格報名。

屆時將由劉澤星領導代表團出席，團隊包括港大醫學院副院長（科研）梁偉強、公共衞生學院行為健康學副教授及分部主任藍詠德和臨床醫學學院內科學系臨床教授謝偉財。活動期間，劉澤星和代表團隊將分享人才招募計劃，以及該計劃將如何影響港大醫學院的發展等。

有關活動歡迎所有英國的港大醫學院校友及有意加入學院的醫護專才及生物醫學科學家參加，應徵者可藉此特別機會認識港大醫學院高層代表，了解更多可發展事業的機會。

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責任編輯：馮琪雅