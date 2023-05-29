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【Dummy】姜濤大方玩自嘲　邀羅志祥御用排舞師為新歌編舞

娛樂 22:37 2023/05/29

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來到5月，姜濤才推出2023年首支派台作品《Dummy》，這全因歌曲是他在叱咤頒獎禮的演出過後的一次自醒作品，因此花上較多時間製作外，亦隆而重之走到台灣找來強勁幕後班底炮製MV，為姜糖帶來遲來的驚喜。
 
姜濤本打算在年初推出一首較輕快的歌曲，但自叱咤事件後，他覺得要即時推出一首能夠道出心聲及提醒自己的作品。

勇於接受批評

姜濤表示：「叱咤之後，對於自己好多表現都好唔滿意，所以希望出一隻自嘲嘅歌，同時藉歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，我都能夠勇於去接受，因為有人鬧、有人話，都好過冇人留意，而且自己仲有好多進步空間。因為想帶出呢個Message，所以用咗3、4個月籌備歌曲。」
 
《Dummy》由KW朱敏希作曲、梁栢堅填詞、Y.Siu編曲、Edward Chan監製，姜濤指當初聽到Demo還以為是來自台灣的作品。

他逐一解釋說：「我仲問Edward係問有新嘅Demo來自台灣，原來係香港作曲人，朱敏希都係第一次嘗試呢種快歌，但水準好高。至於梁栢堅，一直都有留意亦好欣賞佢嘅作品，佢平時嘅詞作同Social Media嘅Post都係比較玩味，今次《Dummy》想做到自嘲、自己都想笑自己嗰種玩味感覺，所以今次就有呢個班底組合。」

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星級排舞老師編舞
 
MV方面，姜濤聽取很多朋友的意見，邀請了在台灣被譽為鬼才導演伍致綸Ares Wu操刀，他曾執導MV有五堅情《MOON LANDING月面著陸》、ALL IN 5《PRINCE》等MV，愛用抽象畫面表達訊息。今次，他為《Dummy》MV展現姜濤過去作品中未曾見過的藝術美。

至於舞蹈方面，姜濤請來自己偶像羅志祥的御用排舞老師大目為《Dummy》編舞，姜濤道：「喺台灣甚至香港，所有排舞老師都識大目，佢係一個非常有經驗嘅排舞老師，所以非常榮幸有佢嘅參與，而今次有台灣團隊參與，都俾我好多新感覺、新體驗。」

不過在舞步中，大家還要留意一下敲頭的動作，原來是姜濤自己構思出來，姜濤說：「一聽到《Dummy》嘅前奏時，第一時間就諗到敲頭、敲醒自己嘅動作，所以我有同大目老師講，我想將呢個動作放喺Signature Move入面。」

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希望自己覺醒

姜濤表示，對於某些聽眾來說，今次部份歌詞內容可能有點深奧，曲風較Dark但又偏向Pop，副歌好易入腦，假若大家只記得「Dummy」這一句歌記，他都已達到目的了。

他又補充道：「《Dummy》藉木偶題材去講返我自己。喺過去一段時間，自己慢慢都變成一個木偶，自以為可以做到好多嘢而唔知自己係一個被操控嘅木偶，希望自己可以覺醒，可以變成一個聽到人哋講嘢嘅Artist。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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