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【港車北上】港電動車北上難充電　專家教路充電轉換器點揀好

社會 00:00 2023/05/30

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（資料圖片）

港車要北上除要備好證件，亦要留意電動車充電和泊車問題。運輸署昨提醒，由於充電器規格不同，香港電動車在內地或未能充電，北上前宜先購置充電轉換器。對於內地部分停車場未能辨識港澳車牌，運輸及物流局稱正和內地有關當局溝通，期望計劃正式實施，可改善內地停車場系統。香港汽車會則提醒，市面上的充電轉換器有分「慢叉」和「中叉」，車主購買前要多加留意。

運輸署昨表示，由於內地充電器規格與香港不同，香港電動車在內地或未能充電，稍後會發布指引，提示電動車車主北上前要先購買充電轉換器。

香港汽車會會長李耀培解釋，內地採用的國標充電器和香港的歐標充電器不同，所以香港電動車北上時要購買充電轉換器才能順利充電。

他又提醒，現時市面上的充電轉換器有分慢速轉換器和中速轉換器，車主在購買前應先規劃行程，「港珠澳大橋單程都要55公里，要充電機會好多，如果北上過夜的車主，可選擇「慢叉」，充電一晚應該夠用；但即日來回則要選擇「中叉」，相信充電數小時便夠電返香港。」

除了充電問題，現時內地部分停車場進出需掃描車牌號碼，但暫時未能辨識港澳車牌，或令部分車主要泊街。運輸及物流局稱正和內地有關當局溝通，期望計劃正式實施，可改善內地停車場系統。

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記者：陳梓蔚

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