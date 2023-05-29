【幼稚園寒冬】本學年迄今14校停辦　調查揭逾8成幼稚園新學年收生跌

▲ 教聯會公布幼稚園收生調查結果。（教聯會提供圖片）

新冠疫情減退，但幼稚園收生寒冬尚未結束。教聯會調查顯示，84%受訪幼稚園在9月新學年幼兒班（K1）學生人數按年減少，而本學年也有逾2成學校失逾30人，最多學校指學生減少主因是出生率下跌，其次是因移民退學，17%幼稚園預計將面臨倒閉。教育局稱，本學年迄今共14間幼稚園停辦，局方並無統計預計幼稚園數目。

教聯會今日（29日）公布調查結果，該會於5月初以問卷訪問320間幼稚園，其中74%為非牟利幼稚園，4%為獨立私營幼稚園，其餘22%為幼兒園或幼兒中心，全校學生人數主要介乎101至200人。結果顯示，84%受訪幼稚園稱2023/24新學年K1學生人數按年減少。若跟上學年（2021/22學年）相比，本學年（2022/23學年）有11.5%幼稚園減少41人或以上，11.3%流失31至40人，34.6%流失21至30人，26%流失11至20人，僅16.6%學校流失人數少於10人。

面對生源流失，接近100%幼稚園稱正面對財政困難，逾半稱出現「很大困難」，只有0.9%幼稚園稱「沒有困難」；多達75.6%幼稚園因此而裁員，59.2%稱教職員要減薪或凍薪，17%學校將面臨倒閉，教聯會形容情況十分不樂觀。

教聯會表示，希望政府提供不同形式資助，如按學生人數提供資助、提供取錄有特殊學習需要學童的資助額、為幼師提供統一薪級表，以及延期執行雙重上限租金政策、縮短全日制和半日制津貼差距等，以解決學校面臨的其他問題和困難。

教育局回覆查詢表示，去年9月至今共有14間幼稚園停辦，另有3間新註冊幼稚園、9間幼稚園正申請學校註冊。局方指，隨著學生人口下降，幼稚園數目可能有調整，但局方並無預計停辦幼稚園的統計數字，亦無預計新學年K1新生人數，僅指每年可能有新註冊幼稚園出現，或有幼稚園在考慮盈利、租務問題等因素後決定停辦。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅