  • 29°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 23:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校舍分配】6間幼稚園校舍接受申請　涉及觀塘及屯門等4區

社會 23:00 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

教育局今日（29日）宣布，2023年度第1次幼稚園校舍分配工作推出6間新屋邨幼稚園校舍。（資料圖片）

教育局今日（29日）宣布，2023年度第1次幼稚園校舍分配工作推出6間新屋邨幼稚園校舍，分別位於觀塘、屯門、西貢及東涌，每間提供6至12間課室，預計明年3月起計1年內相繼落成，局方現邀請合資格申辦團體申請，校舍分配工作以申辦團體互相競逐的方式進行。

6間幼稚園校舍分別位於觀塘欣榮街、屯門業旺邨業和樓；2間位於西貢安愉道；餘下2間分別在東涌第99區及第100區，預計介乎2024年3月至2025年2月落成。

教育局表示，正落實2022年《施政報告》公布措施，在2023年年底前提供10間幼稚園校舍，包括早前已分配的4間校舍，以及是次分配工作中推出的6間校舍，令分配的幼稚園校舍的總數自2017/18學年以來增至31間；教育局亦由2021年起簡化幼稚園校舍分配的申請及審核機制。

局方特別鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍，優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。申辦團體須最遲於7月24日下午5時前，把已填妥申請表及其他相關申請文件送抵教育局幼稚園教育分部。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【幼稚園寒冬】本學年迄今14校停辦　調查揭逾8成幼稚園新學年收生跌
今日 22:41
【幼稚園寒冬】本學年迄今14校停辦　調查揭逾8成幼稚園新學年收生跌
【國際學校】英基入學申請校區限制解除　英基：提高家長選校靈活性
15:57 2023/05/25
【國際學校】英基入學申請校區限制解除　英基：提高家長選校靈活性
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
09:00 2023/05/22
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車

你可能感興趣

【幼稚園寒冬】本學年迄今14校停辦　調查揭逾8成幼稚園新學年收生跌
今日 22:41
【幼稚園寒冬】本學年迄今14校停辦　調查揭逾8成幼稚園新學年收生跌
【國際學校】英基入學申請校區限制解除　英基：提高家長選校靈活性
15:57 2023/05/25
【國際學校】英基入學申請校區限制解除　英基：提高家長選校靈活性
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
09:00 2023/05/22
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
幼稚園 觀塘 屯門 施政報告 西貢 教育局 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
今日 11:31
【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
【人間慘劇】媽媽家中離世　智障兒無助伴母屍半年無人知
14:21 2023/05/28
【人間慘劇】媽媽家中離世　智障兒無助伴母屍半年無人知