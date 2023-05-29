【校舍分配】6間幼稚園校舍接受申請　涉及觀塘及屯門等4區

▲ 教育局今日（29日）宣布，2023年度第1次幼稚園校舍分配工作推出6間新屋邨幼稚園校舍。（資料圖片）

教育局今日（29日）宣布，2023年度第1次幼稚園校舍分配工作推出6間新屋邨幼稚園校舍，分別位於觀塘、屯門、西貢及東涌，每間提供6至12間課室，預計明年3月起計1年內相繼落成，局方現邀請合資格申辦團體申請，校舍分配工作以申辦團體互相競逐的方式進行。

6間幼稚園校舍分別位於觀塘欣榮街、屯門業旺邨業和樓；2間位於西貢安愉道；餘下2間分別在東涌第99區及第100區，預計介乎2024年3月至2025年2月落成。

教育局表示，正落實2022年《施政報告》公布措施，在2023年年底前提供10間幼稚園校舍，包括早前已分配的4間校舍，以及是次分配工作中推出的6間校舍，令分配的幼稚園校舍的總數自2017/18學年以來增至31間；教育局亦由2021年起簡化幼稚園校舍分配的申請及審核機制。

局方特別鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍，優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。申辦團體須最遲於7月24日下午5時前，把已填妥申請表及其他相關申請文件送抵教育局幼稚園教育分部。

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責任編輯：馮琪雅