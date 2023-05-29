【唱好香港】李家超晤剛果民主共和國總統　稱兩地有潛力進一步加強商務和貿易合作

▲ 李家超（右）與剛果民主共和國總統（左）會面。(政府新聞處圖片)

特首李家超今日晤剛果民主共和國總統費利克斯·安托萬·齊塞克迪·奇隆博會面。李家超表示，香港與剛果民主共和國一直保持良好的貿易關係，過去五年，香港與剛果民主共和國的商品貿易總額平均年增長達12%，相信兩地有潛力進一步加強商務和貿易合作。



李家超今日在禮賓府與訪港的費利克斯·安托萬·齊塞克迪·奇隆博會面。李家超說，香港是國際金融中心，具備優越條件作為剛果民主共和國及其他非洲國家推進共建『一帶一路』的重要節點。」他又表示，不少香港企業在投資及參與海外基建項目方面擁有豐富經驗，會把握好在剛果民主共和國的機遇，拓展業務。

李家超同日晤山東省省長周乃翔



同日，李家超晤山東省省長周乃翔，就加強香港與山東合作交換意見。李家超感謝山東省政府各部門一直支持特區政府駐上海經濟貿易辦事處和駐山東聯絡處的工作；並指特區政府將繼續深化與山東省的多方面合作，共同開拓進一步的發展空間。

李家超表示，山東作為沿海經濟大省，在「一帶一路」建設中有着重要的地位。香港是國際金融中心及全球最大的離岸人民幣業務中心，亦是國際貿易、航運及物流中心，能為山東提供「一帶一路」項目所需的投融資平台及專業服務支援，擔當山東與國際市場間的重要橋樑。

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責任編輯：區綽彥