迪士尼《小魚仙》票房不俗 上映4日全球收1.85億美元勝《阿拉丁》 娛樂 21:01 2023/05/29 分享： 分享： 熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗 迪士尼電影真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）因為起用黑人女歌手女荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角，上映前已頗受爭議，而影片上映後亦毀譽參半，不過票房不俗。 影片上周四正式推出，在北美開畫上畫首4天累收1.175億美元，至於海外票房斬獲6830萬美元，全球票房合共約1.86億美元，此成績已超越2019年上映的真人版《阿拉丁》（北美首4天票房1.168億）。 但是要留意，《小魚仙》電影製作成本達2.5億美元，所以要回本甚至要靠之後票房表現。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲 入場前6大備忘 13:45 2023/05/11 真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲 入場前6大備忘 積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫 毋忘情義長存浩氣 19:31 2023/05/23 積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫 毋忘情義長存浩氣 《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光 奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持 18:16 2023/04/28 《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光 奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持 你可能感興趣 真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲 入場前6大備忘 13:45 2023/05/11 真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲 入場前6大備忘 積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫 毋忘情義長存浩氣 19:31 2023/05/23 積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫 毋忘情義長存浩氣 《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光 奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持 18:16 2023/04/28 《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光 奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持 電影 Disney 歌手 荷里活