迪士尼《小魚仙》票房不俗　上映4日全球收1.85億美元勝《阿拉丁》

迪士尼電影真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）因為起用黑人女歌手女荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角，上映前已頗受爭議，而影片上映後亦毀譽參半，不過票房不俗。

影片上周四正式推出，在北美開畫上畫首4天累收1.175億美元，至於海外票房斬獲6830萬美元，全球票房合共約1.86億美元，此成績已超越2019年上映的真人版《阿拉丁》（北美首4天票房1.168億）。

但是要留意，《小魚仙》電影製作成本達2.5億美元，所以要回本甚至要靠之後票房表現。