香港微電子業迎機遇　年薪港幣80萬起跳

全球微電子需求高速增長，港府亦致力推動相關發展。驟看「微電子」一詞或覺陌生，事實上其應用卻與我們的生活息息相關，例如廣泛應用於電子設備及智能產品的半導體晶片。近年人工智能（AI）急促發展，帶動高階晶片需求。香港大學電機電子工程系副教授黃毅博士形容，微電子業正迎來難得的發展機遇，絕對大有可為。

▲ 黃毅（右）指出，隨著國際形勢轉變，微電子行業在供應鏈和商業模式開始出現新的轉型。

微電子人才出路多



黃毅表示，微電子行業在供應鏈和商業模式開始出現轉型，「這對香港微電子行業，特別是新一代年輕人和業界從業員，是一個難得的發展機遇。」他續指，香港微電子科研具備國際一流水準，院校孕育優秀人才，於市場炙手可熱：「最近我有兩名博士生畢業，原欲邀請他們繼續參與研究，但有國際級龍頭企業向他們招手，年薪是由港幣80萬起跳。」

▲ 港大工程學院本科四年級學生Kolton，建議有意投身微電子行業的同學，應在中學時期打好數理基礎。

香港科學園早前舉辦「大師班系列」網上研討會，邀請不同微電子業專家分享行業最新趨勢及就業前景。黃毅在研討會上分享AI晶片的最新發展。由黃毅統籌的人工智能晶片主題研究計劃 (Theme-based Research Scheme)，去年獲得政府資助逾3,200萬元。他介紹，傳統架構執行需要龐大運算量的AI時，往往耗費大量資源，團隊利用新興的憶阻設備，做到「存算一體」，料可將能源效率提高1,000倍，反映AI晶片在微電子有更大的發展空間。

▲ 港大電機電子工程系副教授黃毅統籌的主題研究計劃「阻變式存儲器上的邊緣人工智能晶片」，去年獲得政府資助逾3200萬元。

他又提到，港府去年公布的《香港創新科技發展藍圖》，提及增加本地研發總開支，冀將製造業佔本地生產總值百分比由2020年約1%，增至2030年5%，加上香港科技園於元朗創新園建設的微電子中心將於2024年投入營運，相信能進一步推動本港微電子行業的發展，同時為本地人才提供更多發展機會。



電機工程學軟硬兼備



港大工程學院本科四年級學生Kolton主修計算機工程（Computer Engineering），從小對資訊科技領域有興趣，中學時喜歡鑽研各種電腦架構，亦曾參加不同比賽。他就讀的計算機工程學課程由電機電子工程系及計算機科學系聯合舉辦，課程內容涵蓋電子工程 （Electronic Engineering）及計算機科學（Computer Science）。未來出路方面，他直言起初沒有想太多，只是按照自身興趣作選擇：「很多人說計算機科學較容易找工作，但我希望同時涉獵軟件及硬件方面的知識，所以選擇了計算機工程。」

▲ 黃毅和Kolton均指出，本港微電子研究具備國際一流水準，配合將於明年落成的微電子中心，行業將來定必機遇處處。

隨著新科技浪潮推進，企業對相關領域人才的需求勢必增加。Kolton看準邊緣運算（Edge Computing）及人工智能發展，認為很多相關技術仍有開發空間，微電子行業發展潛力大，打算畢業後繼續鑽研及進修。

微電子入行攻略



問：有意投身微電子行業可以選讀哪些課程？



黃毅：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學以及香港城市大學均有開辦電子或電機工程學士學位課程，全部位列全球百大，學生可透過大學聯合招生辦法選讀。以港大為例，同學可考慮工學學士（Bachelor of Engineering 聯招編號：JS6963），首年可以先探索自己感興趣的範疇，第二年再從七個學位課程中挑選一個作主修，包括電機工程、電子工程、計算機科學等。



問：學生需要具備什麼條件？



黃毅：JS6963以香港中學文憑試(DSE)最佳五科（Best 5）成績計算，看重英文及數學科成績，數學延伸部分M1或M2可等同一個選修科。值得一提的是，學生必須修讀物理，並於DSE取得3級或以上的成績。



問：面試時會以什麼準則挑選學生？



黃毅：現時各行各業愈趨注重團隊工作，工程學亦不例外，學生日後需要與不同人員溝通和合作。因此面試會以小組討論形式，藉以觀察同學之間的互動交流。此外，學生若能展現出對相關領域的興趣，而非只記得「關鍵詞」，獲取錄的機會較高。記得一次視像面試，同學的背景是一間有不同儀器的工具房，令我印象深刻。



問：我有意投身微電子行業，有什麼需要注意？



Kolton：我會建議他們在中學時期，盡快打好數理基礎，認真修讀數學延伸部分M2，對日後大有幫助，因為大學微電子課程涉及的數理頗為深奧。大學時期可以多看參考書籍及「落手」實踐，亦可參加不同的活動，例如全港大專生機械人大賽（Robocon）、機甲大師賽（RoboMaster），爭取實戰經驗。此外，香港政府一直資助企業聘請修讀STEM課程的大學生，任職與創科相關的實習職位，所以實習機會會愈來愈多。

▲ Kolton（左）打算畢業後繼續進修，循微電子行業方向發展，例如邊緣運算（Edge Computing）及人工智能方向。

（特約）