【國泰歧視風波】內地網紅拍片影射國泰事件　 教英文變「抽水」惹兩極反應

▲ 內地網紅就國泰歧視風波「抽水」。

國泰航空近日有空中服務員涉歧視非英語乘客，國泰事後多次發聲明道歉，並解僱涉事的3名空姐，引起全城關注！

肥媽（Maria Cordero）、李國麟等也有拍片發表意見，而教英語的內地網紅「Jonathan 彭玉印」就以「坐飛機常用英語」為題拍片，影射國泰空姐，結果惹來網民兩極的反應。

影射國泰空姐歧視乘客

片長1分43秒的影片中，空姐與乘客在對話，片中的空姐身上貼著一塊「國太婆」的名牌，用這樣的稱呼來諷國泰空姐。

片中的乘客說：「I want a 毛毯，carpet，you know，毛毯」。片中的空姐因乘客不懂英語，而面露不屑。：「I don't understand. If you don't speak English,I can't help you」

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教搭飛機實用英文

片中的另一位乘客就「教路」，指carpet是地毯，而blanket才是毛毯，並指需學會實用的句子：「Can I get some warm water,please？」、「Can I get a blanket,please？」

說錯英文的乘客控訴：「每次比冰水凍到我媽都唔認得！」

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驚人結局

在片段的最後，扮演乘客的網紅用一句英語反罵空姐：「Not being able to speak is not the same as not speaking don’t judge (不說不代表不會說不要隨意批評）」。

片中的乘客用地毯掉向空姐，並以廣東話說：「喫屎啦你」。

▲ 片中的乘客用地毯掉向空姐。（影片截圖）

網民反應兩極

網民看過影片後有表達不同的看法，有人感反感：「又來嘲笑國泰空姐」、「一個教英語的噌熱度有意義嗎？」。

不少網民就相當支持：「不和我說中文 就不配賺我人民幣」、「靚抽呀」、「最後一句真是點睛之句」。

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