【國泰歧視風波】內地網紅拍片影射國泰事件　 教英文變「抽水」惹兩極反應

▲ 內地網紅就國泰歧視風波「抽水」。

國泰航空近日有空中服務員涉歧視非英語乘客,國泰事後多次發聲明道歉,並解僱涉事的3名空姐,引起全城關注!

肥媽(Maria Cordero)、李國麟等也有拍片發表意見,而教英語的內地網紅「Jonathan 彭玉印」就以「坐飛機常用英語」為題拍片,影射國泰空姐,結果惹來網民兩極的反應。

影射國泰空姐歧視乘客

片長1分43秒的影片中,空姐與乘客在對話,片中的空姐身上貼著一塊「國太婆」的名牌,用這樣的稱呼來諷國泰空姐。

片中的乘客說:「I want a 毛毯,carpet,you know,毛毯」。片中的空姐因乘客不懂英語,而面露不屑。:「I don't understand. If you don't speak English,I can't help you」

教搭飛機實用英文

片中的另一位乘客就「教路」,指carpet是地毯,而blanket才是毛毯,並指需學會實用的句子:「Can I get some warm water,please?」、「Can I get a blanket,please?」

說錯英文的乘客控訴:「每次比冰水凍到我媽都唔認得!」

驚人結局

在片段的最後,扮演乘客的網紅用一句英語反罵空姐:「Not being able to speak is not the same as not speaking don’t judge (不說不代表不會說不要隨意批評)」。

片中的乘客用地毯掉向空姐,並以廣東話說:「喫屎啦你」。

▲ 片中的乘客用地毯掉向空姐。(影片截圖)

網民反應兩極

網民看過影片後有表達不同的看法,有人感反感:「又來嘲笑國泰空姐」、「一個教英語的噌熱度有意義嗎?」。

不少網民就相當支持:「不和我說中文 就不配賺我人民幣」、「靚抽呀」、「最後一句真是點睛之句」。

