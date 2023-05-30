【愛滋病】男子扁桃腺反覆化膿確診愛滋病　醫生揭1類人會反覆感染

▲ 男子扁桃腺反覆化膿，檢查竟確診愛滋病，醫揭1類人會反覆感染。

扁桃腺發炎不容忽視，嚴重恐致命。台灣一名男子出現反覆性的扁桃腺化膿性發炎，原以為是EB病毒免疫力低下的問題，但經醫生追問檢查後，竟檢驗出是愛滋病感染。

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台灣新光醫院家醫科醫生柳朋馳在節目《健康2.0》中分享個案，指曾收治一名患者，因為扁桃腺化膿性發炎前往就診，但沒過多久又因為扁桃腺反覆化膿再次覆診。患者表示，期間發炎有康復過，但並未完全康復，仍有腫痛的感覺。

因為醫生擔心患者免疫力低下的問題，於是幫他抽血檢查，結果發現他的單核球指數較高。最初醫生認為是EB病毒的問題，經細問後得知患者是同志族群，不過患者也表示都有安全性行為。最後醫生決定深入檢查是否有特殊病毒感染，結果發現他竟是愛滋病感染，而患者當下才得知。

柳朋馳醫生表示，免疫低下的族群可能會出現這類反覆性感染。他還提到，慢性扁桃腺發炎有時會合併急性感染的症狀，如果是細菌性感染3個月以上的患者，可能已經潛在影響到其免疫系統，若再合併更嚴重的急性細菌感染，甚至出現深頸部感染，再影響到縱膈腔，就會造成多重器官的問題，包括肺臟、心臟等，死亡率更是高達八成。

另外，如果是物理性的感染，柳朋馳醫生指出常見的為扁桃腺結石，但很少人會因此去求醫，因為過一段時間扁桃腺可能會自行排出。還有一些人因為使用噴類固醇，在噴的過程中沒有好好漱口，從而造成口腔免疫系統的改變，也因此會有引發慢性扁桃腺發炎的機率。

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責任編輯：羅嘉欣