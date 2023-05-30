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【玩命打卡】行山女無裝備凌空攀懸崖打卡　網民脚軟求後續：有無跌死？

健康 10:54 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

行山女玩命打卡！無裝備凌空攀懸崖，網民求後續：有無跌死？

為打卡可以去到幾盡？網上流傳一段影片，一名行山女子為打卡，竟無裝備徒手攀爬陡峭石壁，期間更凌空轉換姿勢，玩命舉動令網民嚇呆。

最新影片：

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相關影片被上載至YouTube，但並無列明地點。影片一開始，一名穿白色風衣、綠色長褲、戴太陽帽的女子，已手脚並用在高山處的兩塊懸崖石罅間攀爬。由於女子沒有携帶任何攀石裝備，她明顯有些不知所措，不停左右試探變換攀爬姿勢。

期間，女子為爬上右方的大石，她由原本四肢都踩踏著峭壁的姿勢，竟突然凌空雙手，趴向右方大石上，但疑似還未夠力站上。於是，女子又再左搖右擺、四肢並用，終於爬上兩石近最高處，再凌空跳去右邊，雙手緊趴在大石石面。

最後，女子幾乎用盡全力，緩緩爬上石面蹲下，再慢慢站起。她略定下神後，似乎鬆一口氣，終於露出得戚笑容，並高舉雙手朝對面鏡頭擺出「V」字勝利手勢打卡，甚至開心得扭動身體。而順利「打卡」後，女子似乎感到無聊，又慢慢蹲下，準備再爬懸崖石罅返回；而影片也在此作結。

    點擊圖片放大
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網民脚軟求後續

影片全程僅44秒，但由於過程太驚險，網民都被行山女的玩命行為嚇至脚軟。不過，網民仍非常關心女子是否有順利回程，紛紛追問：「然後呢？」、「最後有無跌死？」，相當期待下集影片。不過，也有人質疑影片真實性，懷疑影片是否後期加工：「看不到左邊岩石上有影子」、「這都假的啊，不是真的景點」、「假的是嗎？有那麼大膽咩？」

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責任編輯：羅嘉欣

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