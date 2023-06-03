【兩性關係】熱戀女友以性格不合提出分手 港男萬念俱灰： 她想要的我盡量做足！

▲ 電影劇照。

熱戀時人會投入去愛，卻忽略了甚麼是愛。那天他突然收到女友的信息︰「我覺得我哋性格不合，繼續落去唔會有好結果，不如趁早分開。你暫時唔好搵我，畀時間大家冷靜下。」收到分手信息，過去兩星期他連食慾也沒有，容顏憔悴。

「跟她拍拖9個月，明明相處得很好，還說好秋天一起去日本看紅葉，但轉頭就……」他完全不認同她以性格不合作分手理由。

面對感情突然死亡，他的難過可以理解，但遇上感情被切割，根本不會有一個簡單理由可以令被分手者坦然接受。

「她身體不適，我立即請假陪她看醫生。有次我花了整個上午，幫她購買演唱會門票……她所有事情我都很上心，她想要的我盡量做足，近乎隨傳隨到。」他覺得自己樣樣做足仍被分手，百思不得其解。

如果做得好還不夠，還可以做甚麼？但好與吸引，有時在感情世界裏並不等同。

女生當然喜歡被追的感覺，但如果一個男生任何時候總是追着她，她可能會瞧不起他。有時女生喜歡跟着男人的腳步，心裏對他有點小崇拜，但這點距離又不足以成為關係中的差距。對於那些只在她後面費盡心力的男人，或許能博取她的歡心，卻不一定可以滿足她的內心。

曾聽過一句話︰「一對戀人開始互相了解，往往是拍拖一年後的事。」一年內，他們會依靠感覺去愛；所謂愛，更多是一種滿足自己對感情的嚮往。這種「愛上戀愛的感覺」與「愛上對方」，有本質上的分別。

有些人開始戀愛，認為全情投入為對方傾盡所有就是愛，但有些人會在「愛情荷爾蒙」分泌減少後才能分辨甚麼是愛，怎樣去愛。不少短暫拍拖後分手的男女，多會說「性格不合」。漸漸，性格不合就成了一個「說了如同沒說」的百搭分手理由。

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原文刊於《晴報》，原題為為女友盡心盡力 一句「性格不合」突然被分手