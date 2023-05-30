【家居意外】百厭男童企膠筒玩繩箍頸窒息險亡　姐姐勇救弟弟一命

▲ 家長真係要好好睇住小朋友。

小朋友喜歡玩，但不知危險，所以作為家長要時刻睇到實，否則可能恨錯難返！網上流傳一段短片，一名男童在家中的庭園玩耍，企上一個膠筒用繩箍頸，繩的另一頭繫住鐵閘，大膠桶突然滾動，頸部套有繩索的男孩馬步不穩，被硬生生如吊頸般懸掛在鐵閘上，姐姐看見及時相救，當時男童似乎已經失知覺，幸好解下來的時候，男童仍懂得大聲哭泣。

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短片未知那裡拍攝及時間，不過十分警世，有網民讉責家長疏忽，強調「小朋友絕對不能離開視線」，當男童掙扎踢向鐵閘的時候，有鄰居騎電單車經過，不過閘外的男子沒有察覺，而男童的年幼弟弟走近，由於年紀太小，只能傻眼看著哥哥，不過也醒目地把膠桶略為推近兄長。

短片所見，男童極力掙扎，甚至試圖扯開脖子上的繩索，但不成功，最後雙腳慢慢靜下來，有開始步向死亡的風險。

此時，幸好姐姐出現，從屋內跑出庭院試圖拯救弟弟，她緊抱弟弟雙腿，一邊高聲呼喊在屋內的母親：「媽媽、媽媽，有危險呀！媽媽，繩子勒住了他的脖子」，一邊抱起弟弟，順勢讓他甩掉繩子，並把似乎失去知覺的弟弟放於地上。

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最終，媽媽急急從屋內跑出，男童也恢復意識並大聲哭泣起來，婦人於是慌忙抱起兒子，短片就此結束。

有網民看到短片後，讉責家長疏忽，有人更直斥為「豬腦家長」，強調「小朋友絕對不能離開視線」。

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責任編輯:王明芳