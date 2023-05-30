【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主 義工隊助伯伯改善住屋環境
TVB節目《東張西望》日前收到報料，一名居於馬鞍山公屋11年的葉伯伯多年來都沒法使用自來水，家中有不少設備都日久失修，住屋環境非常惡劣。
《東張》主持梁敏巧和魏柏豪先後到訪葉伯伯的單位，並帶同義工隊前往助他改善居所。
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採訪曾經受阻
葉伯伯的姪女今年上門探訪葉伯伯時，得悉其住屋情況後向《東張》報料尋求協助。
採訪期間，葉伯伯的鄰居戶主曾一度阻止拍攝及為難裝修師傅，直至管理處幫助協商後鄰居戶主才讓裝修師傅入屋維修。
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住屋環境惡劣
葉伯伯的廁所是重災區，除了需要換掉所有水管外，到處亦有千年污漬，情況不堪入目。
不過對葉伯伯最大影響的是馬桶無法去水的問題，以致他需要以膠袋裝住排泄物再將之棄置，對日常生活造成諸多不便。
廚房內亦藏有不少污漬，水喉則不能出水，令葉伯伯煮食上出現困難。
客廳的傢俱早已需要更換，加上存放過多雜物，惹來不少害蟲，衛生問題嚴重。
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義工合力翻新
義工隊上門為葉伯伯更換水管及水喉，又為他清理雜物及清潔全屋，連《東張》女神梁敏巧亦有加入一同清潔，眾人合力改善葉伯伯的家。
葉伯伯的居所最終成功翻新，11年來首次開水喉的他更興奮道：「好新鮮！」
他又試坐新馬桶，大讚義工隊細心加上扶手以免他跣低，他非常感激眾人的幫忙。
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撰文 : TOPick柴犬出動