【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主　義工隊助伯伯改善住屋環境

▲ 《東張》主持梁敏巧和魏柏豪先後到訪葉伯伯的單位。

TVB節目《東張西望》日前收到報料，一名居於馬鞍山公屋11年的葉伯伯多年來都沒法使用自來水，家中有不少設備都日久失修，住屋環境非常惡劣。

《東張》主持梁敏巧和魏柏豪先後到訪葉伯伯的單位，並帶同義工隊前往助他改善居所。

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採訪曾經受阻

葉伯伯的姪女今年上門探訪葉伯伯時，得悉其住屋情況後向《東張》報料尋求協助。

採訪期間，葉伯伯的鄰居戶主曾一度阻止拍攝及為難裝修師傅，直至管理處幫助協商後鄰居戶主才讓裝修師傅入屋維修。

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住屋環境惡劣

葉伯伯的廁所是重災區，除了需要換掉所有水管外，到處亦有千年污漬，情況不堪入目。

不過對葉伯伯最大影響的是馬桶無法去水的問題，以致他需要以膠袋裝住排泄物再將之棄置，對日常生活造成諸多不便。

廚房內亦藏有不少污漬，水喉則不能出水，令葉伯伯煮食上出現困難。

客廳的傢俱早已需要更換，加上存放過多雜物，惹來不少害蟲，衛生問題嚴重。

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義工合力翻新

義工隊上門為葉伯伯更換水管及水喉，又為他清理雜物及清潔全屋，連《東張》女神梁敏巧亦有加入一同清潔，眾人合力改善葉伯伯的家。

葉伯伯的居所最終成功翻新，11年來首次開水喉的他更興奮道：「好新鮮！」

他又試坐新馬桶，大讚義工隊細心加上扶手以免他跣低，他非常感激眾人的幫忙。

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