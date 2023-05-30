【黃色巨鴨】周星馳張敬軒示範同黃鴨打卡　《橡皮鴨二重暢》3大最佳取景攻略

▲ 黃色巨鴨再臨香港。

出自荷蘭設計師 霍夫曼 （Florentijn Hofman）之手的巨型 黃色小鴨 （Rubber Duck），於2007年首展於荷蘭，之後帶著「愛與和平」的主題，開始周遊列國，2013年由創意品牌AllRightsReserved（ARR）策展的《橡皮鴨游世界．香港站》，吸引大批市民旅客蜂擁親臨維港一睹真身造成風潮。

▲ 打孖上。（官方圖片)

今年適逢橡皮鴨訪港10周年，ARR再次邀請橡皮鴨再次來港，並首度夥拍同伴打孖上，齊齊現身大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，展出地點及詳情在6月1日公布，日前在青衣海域試水已引起全城哄動。

自《橡皮鴨二重暢》消息公布，不少名人及藝術好者包括周星馳、周杰倫、黃渤、林俊杰（JJ Lin）、張敬軒、蔡卓妍（阿Sa）、甘比、林峯、Verbal、瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）、周秀娜、陳法拉、宣萱、陳貝兒、Irene Kim、Yoyo Cao、柯震東、林盛斌（Bob）、麥玲玲、KAWS、當奴、甘國亮（排名不分先後）等，都在社交平台以各種相片回憶跟黃鴨的十年情。

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巨型橡皮鴨身高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，當年它座落於香港，主辧方曾舉行「我影Duck至靚」拍攝比賽，不同市民以各自方法展示跟黃鴨打卡方法。

3個取景方法

拍攝黃鴨，除了標準的地標式拍法、近距離特寫或遠距離全景，亦可以發揮趣味創意，以借位技巧取景，現在回帶一下，之後跟這隻可愛巨鴨打卡就冇難度。

▲ 林俊傑示範有趣角度。(IG圖)

1/ 手心框框

這是當年最多人選用的取景角度，以手掌來比出心心、方形、圓形來框著，或用手掌托著遠景的黃鴨，或便可簡單營造出視覺效果。

▲ 心心打卡。(取自黃色巨鴨facebook)

2/ 錫錫黃鴨

另一個常見取景，便是利用企於高處的俯瞰角度，選擇適當位置，便可拍出跟黃鴨親咀的畫面。

▲ 親親黃鴨。(取自黃色巨鴨facebook)

3/ 大鴨小鴨

當年只有一隻黃鴨到港，不少市民就帶來自家的小鴨玩具，利用遠景構圖，製造雙鴨同框畫面，今次大家同樣可以發揮想像力，變成三鴨甚至四鴨並存相片。

▲ 大小黃鴨。(取自黃色巨鴨facebook)

記者：區家歷

