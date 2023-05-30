【航空歧視】白人乘客要求不想黑人坐旁邊 空姐及機長下逐客令拉下飛機

▲ 電影《綠皮書》劇照。

機艙裏，種族歧視的事情並不罕見。

一名白人男乘客登機不久，就向空姐表示他不想有黑人坐在他的身邊。機上湊巧有一位黑人空姐，她對此番種族歧視言論極度反感，於是對那位白人男士下逐客令：「出口在那兒，請拿起你的行李馬上離開。」

那白人一臉錯愕，他不理睬黑人空姐，繼續留在座位上。不一會機長來了，要求那白人下機，他堅決不從，最後機長召來機場警員把他拉下飛機。

種族歧視在許多國家是一種非常嚴重的指控。在香港，根據第602章《種族歧視條例》，任何種族的歧視、騷擾及中傷均定為違法作為。

種族歧視不光發生在乘客之間。實不相瞞，有些機艙服務員對某些民族心存歧視，永遠笑容欠奉，口發怨言，服務態度很不專業。主因除了個人的政治取態，還有那些乘客的文化和生活習慣跟國際慣例不同（例如在公眾地方放聲談話）。我親眼見過有空姐精通某種語言，卻在那些民族面前佯裝聽不懂他們的要求，以英文回答說聽不懂，刻意造成溝通障礙，令對方無法得償所願（例如一杯熱奶）。

乘客若感到被機組人員種族歧視，我強烈建議即場向相關員工交涉，弄明白究竟是一場誤會，還是真有此意。若要投訴，請保持客觀冷靜，寫下所有細節，包括航班編號、事件發生時間和經過、對話內容、當事機組人員名字和乘客自己的座位號等。有人證當然好，沒有的話可以拍照、錄音或錄影作證據。香港沒有肖像權，空姐不能阻止乘客拍照或錄音。

機組人員種族歧視乘客，足以令航空公司聲譽掃地，此害必須除之。

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