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【消費券】第二期消費券6月5日起可申請轉會　兩周内收到短訊通知

社會 12:23 2023/05/30

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（資料圖片）

第二期消費券將於7月16日起發放，香港永久居民及新來港人士可領取2,000元，財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務） 莊國民今日（30日）於港台節目中表示，新資格和申請「轉會」的市民可在6月5日至27日，於電子登記平台及9間臨時服務中心申請辦理手續，完成後會於1至2個星期内收到短訊通知，惟只能更改一次。

莊國民指，使用八達通領取第一期消費券的市民，若於6月30日前用完首期3,000元消費券，最早可於7月16日起發放第二期消費券，最遲2024年6月30日領取。有市民在領取第二期消費券前已登記樂悠咭，莊表示，若市民的八達通仍有效，可繼續使用該八達通領取第二期消費券，如市民希望轉用樂悠咭領取，則同樣須於6月5日至27日辦理更改手續。

莊國民稱，暑假除了是旅遊旺季，同樣是本地消費旺季，加上有一系列開心香港活動，發放消費券可有助刺激本地經濟，預計下一期消費券可為市場帶來130億港元消費力，連同第一期消費券，總額更達330億港元，可為經濟帶來0.6個百分點的提振作用。

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記者：李芷玲

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