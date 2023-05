【財富自由】全球最強4位兒童YouTuber收入曝光 11歲男童1年賺$1.9億

▲ 4位小朋友,年紀輕輕憑藉YouTube個人頻道已經成功置富。

YouTuber成大人、小朋友必看的頻道,也造就不少小富翁!全球有不少「兒童網紅」,年紀輕輕已經擁有千萬訂閱人數,憑自家經營的YouTube頻道,小學未畢業的4位兒童網紅已成財富自由,當中11歲男童Ryan Kaji年賺1.9億,去年更成全球YouTuber吸金排行第7名。

11歲Ryan Kaji:年收入1.9億

▲ 11歲的Ryan Kaji,除了喜歡打開箱片外,也喜歡玩角色扮演,最新影片就扮Mario。(圖:影片截圖)

吸金力強勁的3位兒童網紅,相信小朋友會睇YouTube,就一定認識他們;過去曾蟬聯3年富比士雜誌(Forbes)「全球收入最多YouTuber」排行榜冠軍的Ryan Kaji,他經營的「Ryan’s World」憑玩具開箱、角色扮演、兒童玩意已經可以打敗美妝、遊戲、體育頻道,訂閱者高達3480萬位,2022年以2700萬美元(約1.9億港元)年收入拿下全球YouTuber吸金排行第七名!

現年11歲的Ryan Kaji,他的父母早在Ryan Kaji 3歲時就替他創立了屬於自己的頻道,如今影片多達2405條,首條影片是8年前推出,影片長達15分鐘13秒,主題是買LEGO及玩具開箱,觀看次數已累積高達5351萬次,之後Ryan Kaji的影片主題更五花八門;有像是科學知識介紹、DIY、家庭生活日常等等。Ryan Kaji現在有更多延伸副業,諸如經營品牌商店、出演節目,打造自己的IP,瘋狂吸金。

8歲Like Nastya:年收入2億

▲ 「Like Nastya」吸引大眾關注,影片累積有796條,如今訂閱人數已突破1.05億,訂閱者是Ryan Kaji的2倍多。(圖:影片截圖)

8歲的Nastay,去年成功超越Ryan Kaji,成為收入最高兒童YouTuber,她小時候被診斷出罹患腦瘤,無法像正常小孩子一樣說話,父母以紀錄Nastya學習說話的初心將日常拍攝成影片,上傳至頻道「Like Nastya」吸引大眾關注,影片累積有796條,如今訂閱人數已突破1.05億,訂閱者是Ryan Kaji的2倍多。

樣子甜美的Nastya,她的影片對話不多,會有一些小劇情配上音效,內容健康,因而讓不少家長也會給子女觀看。去年Nastya也開始發展屬於自己的品牌,並推出專屬的NFT,讓年僅8歲的她,一年就能賺進2800萬美元(約2億港元)!

7歲、9歲兄弟檔Vlad and Niki:累積收入17.2億

兒童網紅兄弟檔頻道「Vlad and Niki」,訂閱人數有9710萬,最新上載的影片《Vlad and Niki learn how to complete challenges with friends》,已有1108萬次觀看,影片觀看數仍維持超級高的水平,影片內容多以和父母一起學習玩樂的各種生活日常為主,有趣又可愛讓他們人氣飆升,幾年時間的累計收益已經來到約2.8億美元(約17.2億港元)。

兩兄弟年僅7歲及9歲,但人氣超高,連串流平台都看見他們蹤影!像是HBO Max、亞馬遜等也將《Vlad and Niki》影片上架平台,收版權費都高達七位數!

