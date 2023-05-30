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【爺孫戀】林靖恩被李坤成兒子揭惡行　終打破沉默首度回應指控

娛樂 11:48 2023/05/30

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林靖恩終於打破沉默！

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，當年此「爺孫戀」引網上熱話，二人在2023年2月1日在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在同年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，而李坤城的兒子李卓軒用亡父的Facebook帳戶在昨日（5月27日）上午發文指林靖恩：「把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光」，更形容：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，後來更指林靖恩沒有出席李坤城的海葬。

事件成為網上熱話，李坤城的妹妹也發聲指出林靖恩的惡行，李卓軒更預告本周末將再「爆料」，林靖恩終於打破沉默作出回應！

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林靖恩吐心聲

台媒訪問林靖恩有關醉酒、不出席海葬、領光李坤城銀行帳戶現金等行為，林靖恩以訊息回應：「他（李卓軒）教（叫）我不用鎖上家門，但是呢，我確實換了門鎖，又給了他鑰匙。」

後來，林靖恩表示：「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置於留聲機上，很感謝他，把李坤城接回家中。」她並指自己是睡得安穩，似乎心情未受影響。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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