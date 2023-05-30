【男神崩壞】43歲林峯驚現禿頭危機 　網民 : 婚後顏值斷崖式崩壞

▲ 43歲林峯驚現禿頭危機。

離巢前是TVB當紅小生，現年43歲的林峯多年來一直憑靚仔外型擄獲大批粉絲芳心。不過，自2020年已成為人父的他，似乎對外表開始變得漫不經心，而且出現禿頭危機！近日內地社交網便突然瘋傳一張林峯頭頂髮量變稀疏的照片，當時他正為粉絲低頭簽名，令他的頭頂髮量頓時表露無遺。

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最近內地社交網便瘋傳一張林峯頭頂髮量稀疏的照片，照片中非常親民的林峯邊笑邊為旁邊的小粉絲簽名，而在他忙於低頭簽名期間，卻被「高炒」角度的相機，意外拍下其頭頂疑似有禿頭危機。有網民更留言指：「林峰也禿了？真的假的啊？」，有人則指「他這幾年顏值斷壁式下跌，好像就是婚後。」

不過也有不少網民力撐林峯，指外貌會老去是正常不過的事，不單止是林峯一個人會遇到的問題，「每個人禿髮很正常吧，生活壓力，飲食方面好多因素導致，植髮後不也是帥窩一枚。」、「禿很正常的，吳彥祖不也禿了嗎，還有陳冠希的髮量也比以前少了很多。」、「至少能證明現在他還是真頭髮，娛樂圈那作息時間，多少人都是假髮。」

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翻查紀錄，其實網民所貼出的林峯照片其實是於今年2月在內地早已流出，並非近照，疑是林峯與朋友新年聚會的照片。當時已有網民留意到林峯髮量明顯減少，還叮囑他「保護好你的頭髮」，沒想到相隔三個月，照片再到在網上瘋傳。

中醫推介生髮護髮食療

註冊中醫師李廣冀曾受訪指，脫髮除了是先天遺傳因素所致，也與後天壓力、生活習慣、飲食有關。女性方面，由於體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部份人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。而有脫髮問題的人士平日可適量進食以下有助生髮護髮的湯水或食物，維持頭髮健康：

烏雞黑豆湯（材料及做法）

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生髮食物宜忌

適宜多吃：

低脂高營養食物，例如：雞蛋、牛奶、菠菜、蕎麥、魚類

含Vit E食物，例如：杏仁、白蘿蔔、奇異果、植物油、腰果、核桃

含鐵食物，例如：紫菜、車厘子、豬肝、豬紅、牛肉、海蝦

含黑色素食物，例如：烏雞、黑豆、黑棗、南棗、黑米、黑木耳、黑芝麻

忌食：

辛辣食物：刺激機體發熱，皮脂分泌旺盛

高納食物：脫髮的人患上心臟病的機率較高，而多吃高納食物容易高血壓增加心臟病機會

醃製食物：醃製食物，例如午餐肉，含有大量反式脂肪酸，太多會頭油多，頭髮變得十分油膩

油炸食物：除了油膩，還會十分熱氣，這類食物容易讓人上火生頭瘡，頭瘡會產生疤痕，導致毛囊閉合，造成不可逆轉的脫髮問題

甜食：容易使細菌繁殖加快，體內炎症增加，長期過度食甜，頭髮比較容易脫落

酒精煙草：尼古丁會破壞毛囊組織，影響頭皮血管循環，導致毛囊缺氧，造成脫髮。大量喝酒，會降低身體的鋅和鐵，造成脫髮。另外，喝酒比較利尿，容易脫水，頭髮容易變得乾旱易斷

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責任編輯：羅嘉欣