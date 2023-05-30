【開生日會】港爸媽邀朋友出席兒子生日會　收禮物利是事後竟要求夾錢

▲ 有港爸媽邀朋友出席兒子生日會，竟要求他們夾錢。

不少家長都會為子女開生日會，邀請親朋慶祝。有網民參加生日會遇到不快經歷，他在社交平台投稿分享，一名朋友邀請大家出席其子的生日會，大家都送禮物、封利是給小朋友，可是朋友最後竟要求他們夾錢。

每年要求夾錢慶兩子生日

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，有朋友邀請大家為他的兒子慶祝生日，大家已準備禮物、封利是，甚至有人兩樣都送。不過，朋友的一個舉動惹來大家反感︰

一食飽玩完冇耐，朋友已經喺WhatsApp group叫大家夾返嘢食錢俾佢。

最新影片︰

他指朋友育有兩名兒子，每年都為他們開兩次生日，同樣要求大家夾錢。他提及有親戚為小朋友開生日會，親戚會包辦所有費用，直言「唔會咁肉酸收返人哋錢囉」。而大家送禮物或封利是，都是出於心意。他最後狠批︰

個仔生日出一千幾百去請朋友搞個生日party都俾唔起，年年迫人夾錢幫佢開party咁，學咩人生仔呀！

網民︰人無恥就無敵

投稿引起網民熱議，認為這位家長也太不懂待人接物了，批評他收下禮物和利是，仍要人夾錢。有網民表示，「人無恥就無敵」、「要錢就唔好請人去生日p啦」、「唔關生唔生仔事啦，佢個人性格係咁」。另有網民覺得既然朋友每年如是，為何投稿者仍去生日會。點擊睇更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有網民分享他們類似的經歷。網民指曾去過一個英國人舉辦的小朋友生日會，大家都有買禮物，但去到才知要自己買食物飲品，她寫道「連幾個英國媽媽都話咁樣不如唔好搞，仲要我哋揸咁遠車。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳