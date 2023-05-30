【嬰兒用品】BB牙膠實測骯髒程度　醫生媽媽剪開驚見滿布霉菌 【附安全使用貼士】

▲ 美國一名醫生媽媽剪開BB牙膠，驚見滿布霉菌。

BB牙仔痕，有父母為了紓緩出牙期不適，會為BB準備牙膠，美國一名急診醫生媽媽，拍片實測BB牙膠骯髒程度，一剪開即令媽媽大呼噁心，因為內裡滿布黑色點點霉菌，相當恐怖。

剪開放了一年的牙膠

父母會為6個月至2歲大BB添購牙膠玩具，紓緩出牙期不適，不過，爸媽要留意有否適當的清潔及安全使用。綜合外媒報道， 一位美國急診醫生Dr. Katie是位兩孩媽媽，她為孩子購買了一個很熱門的長頸鹿形狀的牙膠。

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女兒Amelia在長牙時，很喜歡一個長頸鹿狀的牙膠，總是拿著牙膠咬不停，之後慢慢戒掉咬牙膠的習慣。去年，Katie誕下細仔Alexander，Amelia找出這個牙膠玩具，說想給弟弟，而此時離Amelia收起的牙膠大概1年。

媽媽已為細仔新買了一個同款牙膠，她忽發奇想來拍片實測，將舊牙膠剪開看看，因為她一直發現牙膠有一個洞，很好奇裏面有甚麼，當剪開後發現牙膠的骯髒程度。

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驚見滿布霉菌

醫生媽媽將牙膠剪開一分為二，不禁驚呼「我的天啊，我剛才起雞皮，我不得不扔掉這把剪刀。」Katie發現牙膠內發霉，布滿了黑色點點霉菌，內部已是灰黑色。當她想到女兒將它放在嘴巴不停咬，嚇壞驚呆了。Katie難以置信結結巴巴地說，表示如果這就是牙膠玩具的內部結構，很難想像沐浴玩具的內部有多恐怖。

有網民提及該牙膠有使用期限，包裝說明玩具只能使用3個月。此外，該牙膠日常只需用清水擦拭即可，不宜把玩具泡水清洗，因水份從氣孔進入內部引起發霉。

據悉，霉菌一旦被吸入體內並於肺部中持續生長的話，患者會有生命危險。吸入或接觸霉菌所釋放的孢子會引起過敏反應，例如呼吸道感染、眼睛發紅和出疹。黴菌還會引發氣喘並導致咳嗽和呼吸困難。免疫系統較弱的人士如老人或小童需更加留意。

牙膠安全使用貼士

本港《消委會》提及有關牙膠安全使用貼士，牙膠產品一般只要在每次使用前後，用溫和的肥皂水洗滌，再以清水洗淨即可。此外，部分牙膠的底部設有小氣孔，BB口水或清潔用的水有機會從小孔進入牙膠內部的隱蔽位置，牙膠會因內部長期潮濕而滋長霉菌，建議家長細閱說明書的清洗指示，避免使用沖洗的方式清潔產品，亦應時刻檢查牙膠有否發出異味。

還有，部分牙膠列明「不可高溫消毒」，煮沸牙膠可致破裂變形，若BB把破裂的牙膠放進口中，有可能攝入釋出的化學物質。同時，不宜將牙膠放入雪櫃雪凍，因過低的溫度或能致牙膠外層物料爆裂。

此外，BB使用牙膠時，家長要看顧孩子，並勿用繩子或帶子把牙膠掛在BB頸上，免生意外。如BB不幸誤吞牙膠碎件，並出現哽塞，要馬上求醫。

另一方面，過往曾有報道有關浴室玩具小黃鴨內藏大量細菌，宜選購以高質素聚合物製造的小黃鴨，洗澡後清掉玩具內藏的積水，有助防止細菌及真菌滋生。

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責任編輯︰王明芳