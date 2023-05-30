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【航天工程】神舟十六號成功發射升空　李家超：共同見證歷史性一刻深感驕傲、興奮

社會 11:11 2023/05/30

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行政長官李家超今早在社交平台撰文表示，他與團隊一同觀看了「神舟十六號」發射升空的直播。（李家超FB圖片）

「神舟十六號」於今（30日）早成功發射升空，行政長官李家超隨即在社交平台撰文表示，他與團隊一同觀看直播，形容為「共同見證歷史性的一刻」，對此感到驕傲及興奮。他亦指，政府會積極推動本港航天科技發展及教育，培育人才。

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行政長官李家超今早在社交平台撰文表示，他與團隊一同觀看了「神舟十六號」發射升空的直播，形容為「共同見證歷史性的一刻」，對此感到驕傲及興奮。他指，是次為中國航天發展的重要里程碑，成為國家航天史上首個同時包含航天駕駛員、航天飛行工程師與載荷專家3類太空人的乘組，亦是首次有工程師及載荷專家進入太空執行飛行任務；其中景海鵬指令長更是第4次升空，創下中國航天員升空紀錄。

李家超亦稱，特區政府會積極推動本港航天科技發展及教育，讓市民認識國家航天事業最新發展，並配合國家實施科教興國戰略，塑造發展新動能新優勢，為國家及香港培育人才。

中國去年啟動第4批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，通過初選的10多位香港候選人將於下月前往北京參加複選。李家超希望，市民能夠一同為他們打氣，讓他們帶著航天夢，共同為國家的航天事業作出貢獻。他更鼓勵本地青少年努力裝備自己，把握國家發展機遇，繼續在不同領域發光發亮。

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責任編輯：梁凱婷

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