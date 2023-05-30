【善的種子】任賢齊捐錢救患病女嬰 受助女生22年後現身演唱會道謝

▲ 一名女孩現身任賢齊演唱會公開道謝他在22年前救其一命。

心中常存善念，總有人會因為你的善，而在幽谷中走出。著名國語天王任賢齊最近在舉辦巡迴演唱會，豈料在點歌環節中出現了一名女歌迷與他相認，揭露了任賢齊對她有過「救命之恩」。女歌迷希望把愛與善傳得更遠，現場的觀眾均響應她「愛的呼喊」，整個畫面溫馨又感人。

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任賢齊5月28日在遼寧瀋陽舉行演唱會，在點歌環節上，一名23歲的女歌迷被抽中，她分享在22年前已經認識任賢齊，當時只有1歲多的她患有先天性心臟病，但是當時家中環境拮据，並未能負擔起相關的醫療開支。

女歌迷表示，那時恰巧遇著任賢齊來瀋陽開演唱會，他看到了《時代商報》對她的報導，於是二話不說便捐了3萬人民幣（現時價值約3.33萬港元）給她做手術。

此時，女歌迷展示兩張小時候被任賢齊抱著的合照，她的媽媽同時也舉起一張當時的報紙報導。女歌迷對任賢齊喊話，

我今天好健康的站在這裡，都是因為你當年對我的幫助。所以，我從懂事以後，就一直想當面的感謝你。

說罷，她已忍不住吞聲忍泣。

女歌迷透露她已經大學畢業了，可以自己賺錢。她坦言，這一切都是小齊的功勞，女歌迷更希望這份人與人之間的「善」，可以繼續傳揚下去，

這份大愛，我希望用我微薄的力量傳遞出去。我希望我們兩之間的愛不要變、人間的大愛也不要變。

所以，女歌迷向小齊點了一首《不要變》，希望憑歌寄意。

▲ 一名網友分享當年任賢齊損錢救女孩的相關剪報。

重遇當年的小女孩，任賢齊除了表現得驚訝，也十分的感動，

謝謝你開心地健康成長，我現在知道你已經長大了，也有能力照顧自己了。

此時，女孩的媽媽也走出來感謝小齊，感謝他當年像天使一般走進她們的生活，她更與在場的觀眾喊話，「我覺得所有的善與大愛，都應該被尊重和推崇。所以我建議在座的各位和我一起把愛的聲音傳得更遠，可以嗎？」此時，現場迎來此起彼落「好」的回應和歡呼聲，整個畫面也震撼人心。

此起充滿正能量的事件在網絡上傳開，影片有接近5百萬人次的觀看量，網友們無不被感動，「這真的就是大愛福報了。」﹑「看哭了，這個女孩健康長大比什麼都好。」﹑「這真的好感動啊，不求回報的捐贈，被救了命的孩子，心懷感恩，人間大愛。」﹑「這種善良的回報最讓人難忘。」﹑「22年前3萬能買房了！這麼大愛和低調的小齊哥誰能不愛。」

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責任編輯︰王明芳