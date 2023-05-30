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【明星愛犬】伍富橋夫婦為愛犬慶祝7歲生日　狗狗戴金器衣服全名牌「升呢」富貴狗

娛樂 11:34 2023/05/30

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真係好鍚狗狗！

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與太太金梁兆楹（Shirley）非常疼錫愛犬飛雲，當牠為「仔仔」一樣，不時在社交平台分享與飛雲的點滴。

為愛犬慶生

日前是飛雲的7歲生日，Alvin與Shirley齊齊為愛犬慶祝，更為牠準備了一個靚靚蛋糕，兩公婆抱起飛雲並送「肉嘴」，飛雲個樣亦非常趣緻。


Alvin留言：「Happy 7️⃣th birthday my son🎂🎉
希望你繼續身體健康長命百歲💙
大家可以留言給他一個生日祝福嗎
佢一定係受寵若驚先至會有呢個表情😐」

 

兩公婆真係好鍚飛雲。

飛雲「豪」活

其實夫婦二人鍚飛雲鍚到燶，總之給牠最優質的生活，不但戴金吊墜，所有衣服、配件等均出自名牌，總之一個字「豪」。

當中包括價值6,150元的Prada風褸、價值1,500元的Versace衣服，還有分別價值5,050元與3,450元的Gucci衣服和狗帶，只是以上的名牌服飾已經總值超過萬6元！

而且，就連飛雲睡覺的毛氈也是Hermès blanket，蘇富比官網售價以19,618元，簡直是「升呢」做「富貴狗」，難怪網民都直呼：「做狗好過人！」令人羨慕不已。

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榮升「明星狗」

其實飛雲近日引起關注，皆因早前牠客串劇集《法言人》，在劇中當富婆麥玲玲的愛犬，近日Alvin又攜愛犬參加《超級毛特兒大賽》。

當時Alvin受訪時表示狗狗雖然榮升「明星狗」，但暫時未有再拍劇或接拍廣告，但並不抗拒，假如成事可以幫飛雲賺點罐頭錢，他笑說︰「等佢知道賺錢辛苦，就唔會成日食剩狗糧。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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