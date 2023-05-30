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【肺部塌陷】39歲張立昂突肺塌陷無法呼吸　送院插管急救全程處於抽筋狀態

健康 13:39 2023/05/30

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39歲男星突肺塌陷，無法呼吸送院插管急救，全程處於抽筋狀態。

39歲台灣男星張立昂，2014年參演電影《等一個人咖啡》出道，之後出演多部人氣偶像劇，並獲得大批粉絲追隨。未料，去年竟突然因肺部塌陷無法呼吸，緊急送院進行插管急救。所幸出院後身體已康復，隨後亦重回工作當中。

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張立昂近日於台灣節目 Yahoo TV「佼心食堂」中宣傳新戲劇《鬼之執行長》，憶起肺塌陷發病時的情況，形容「整個過程都很難受」。他表示，當時事發很突然，吃東西到一半以為噎住，或者可能感染新冠肺炎，本來想躺下休息，卻發現一躺下整個人就無法呼吸。

大約2小時後，他因身體十分不適，於是前往急診室就醫，結果診斷發現肺部已經塌陷，需要立即插管急救。但張立昂沒有第一時間做下決定，直至轉院後已經失去意識，才讓家人辦理相關手續進行治療。

張立昂形容當下的急救過程十分疼痛，因為呼吸器的管子好幾次從胸腔側面插入身體，碰到背肌上的一條筋，導致他一直處於抽筋的狀態，痛苦的急救過程讓他仍心有餘悸。

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他又提到，經過各種檢查，發現身體一切正常，但沒有找出確切的病因。張立昂表示，出院後復工肺部塌陷又復發過2次，同時他亦解釋，若發生復發，在3個月内會更有可能再次復發。雖然一開始會出現喘氣、呼吸不到空氣等後遺症，所幸目前身體也恢復得愈來愈，醫生也提醒他不要劇烈呼吸，因此在拍攝追逐、打架的戲時他都很小心，劇組也會給他時間好好休息。

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責任編輯：羅嘉欣

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